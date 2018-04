Lutte contre la cybercriminalité de la région MENA : coopération renforcée

Le général major, Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale et président du Mécanisme de Coopération policière africaine (Afripol), a présidé, hier, au Centre de commandement et de contrôle de la Direction générale de la sûreté nationale l’ouverture des travaux de la 11e réunion des chefs de bureaux chargés de la lutte contre la cybercriminalité de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), en présence du représentant d’Interpol et du directeur exécutif d’Interpol.

Dans son allocution d’ouverture, le président du Mécanisme de Coopération policière africaine (Afripol) a mis en avant la nécessité de renforcer la coopération et l'échange d'expertise afin de développer des «stratégies efficaces» pour assurer une ouverture et une sécurité».

M. Hamel a affirmé que «l'utilisation généralisée des technologies de l'information et de la communication a ouvert la porte un peu plus au développement de la criminalité sous toutes ses facettes, notamment les attaques cybernétiques, le piratage de données et les systèmes d'information ainsi que les transactions criminelles dans l'espace obscur, et la circulation de la transaction virtuelle en dehors du champ de contrôle.

Dans ce contexte, le premier responsable de la police soulignera qu’«il est primordial d’adapter et mobiliser tous les efforts pour lutter contre l'utilisation abusive des technologies modernes en renforçant la coopération, en partageant les expériences et les efforts pour développer des stratégies efficaces pour assurer un espace électronique ouvert et sécurisé pour tous». Selon lui, le monde du web s’est fortement développé et la criminalité avec, sans oublier que les groupes terroristes utilisent et maîtrisent ces technologies modernes pour la promotion de leurs actes ignobles «L'espace virtuel est devenu un refuge pour les organisations terroristes et l'ensemble du réseau criminel, ainsi que pour son rôle dans le recrutement de nouveaux terroristes, la connexion de ces réseaux et la fourniture de sources de financement hors du contrôle dans le cadre des sources traditionnelles de financement».

Devant un parterre attentif, constitué d’experts d’Interpol et d’Afripol mais aussi de cadres de la DGSN, M. Hamel a précisé que «la menace grandissante et la complexité des modus operandi employé par les criminels pour commettre des crimes numériques, ont poussé les services de sécurité à faire face aux phénomènes criminels associés aux technologies modernes».

Au cours des dernières années, a-t-il noté, «nos services ont enregistré que la cybercriminalité a connu une montée en cadence qui n'a pas seulement affecté la vie privée et les données personnelles. Il a également suggéré de lancer des sessions de formation continue dans le cadre de la coopération internationale ou avec des organismes nationaux tels que les universités et les centres de recherche scientifique qui ont «contribué à renforcer l'expertise de nos intérêts techniques et pratiques».

Il mettra en exergue l’importance d’une ressources humaine de qualité dans le combat contre le crime «l'amélioration des capacités des ressources humaines a été et reste une priorité pour la DGSN, car l'élément humain demeure la clé du succès de tout système de sécurité pour organiser des formations spécialisées pour les enquêteurs et les experts dans la lutte contre la cybercriminalité».

Dans le domaine de la promotion de la coopération internationale, le Bureau central de Police criminelle a enregistré d'importants échanges avec les Etats membres d'Interpol, dans ce contexte, l'activation du mécanisme de l'Union africaine lors de sa première assemblée générale en mai 2017, est le résultat d'un parcours dont l’objectif et le renforcement de la coopération.



Mohamed Mendaci