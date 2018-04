M. Louh s'entretient avec le président du parlement hongrois

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, s'est entretenu, dans le cadre de sa visite en Hongrie, avec le président du parlement hongrois, Lazslo Kover, a indiqué hier un communiqué du ministère. La rencontre a permis aux deux parties d'échanger les vues sur plusieurs questions, dont la lutte antiterroriste et le crime organisé transnational, a indiqué le communiqué. Lors de l'entretien, M. Louh a mis l'accent sur l'importance de la stabilité et la sécurité dans le développement économique, saluant le rôle du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans «la concrétisation et la préservation de la sécurité et de la stabilité en Algérie, grâce à sa sagesse et à son expérience politique, notamment à travers l'initiative de la Réconciliation nationale». Le ministre a tenu à rappeler la position permanente de l'Algérie et son attachement au principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. Pour sa part, le président du parlement hongrois a salué «la qualité et le niveau» des relations politiques entre l'Algérie et la Hongrie, affirmant la convergence des vues concernant la majorité des questions internationales et concernant le principe de non-ingérence dans les affaires internes des États. M. Louh s'est entretenu également avec le président du bloc parlementaire du parti au pouvoir, et avec le président de la Chambre hongroise des avocats, Janos Banati. La visite de M. Louh en Hongrie s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations d'amitié et de coopération entre l'Algérie et la Hongrie, et intervient à l'invitation de son homologue hongrois, Lazslo Trocsanyi, qui a effectué une visite en Algérie en octobre 2015.