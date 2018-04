M Saïd Bouhadja reçoit l’ambassadeur du mexique : L’Algérie « connue pour ses principes » constants

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja, a reçu lundi l'ambassadeur du Mexique à Alger, Juan José Gonzalez Mijares, qui lui a rendu une visite d'adieu, a indiqué un communiqué de l'APN. Lors de l'audience, l'ambassadeur mexicain a salué «l'appui de l'Algérie à la candidature du représentant de son pays à la présidence de l'Union interparlementaire (UIP), et sa politique extérieure désormais connue pour ses principes constants, notamment en ce qui concerne le règlement des conflits par voie pacifique et le respect de la souveraineté des pays», ajoute le communiqué. Il a estimé que «les deux pays confrontés à des défis communs comme la migration clandestine sont appelés à déployer davantage d'efforts pour hisser leur coopération bilatérale au plus haut niveau». M. Bouhadja a quant à lui affirmé «l'attachement de l'Algérie à accompagner les pays du voisinage pour sortir de la crise par des voies pacifiques, loin de l'ingérence étrangère», rappelant ses positions «en appui aux droits stipulés dans la charte de l'Onu, en premier lieu le droit des peuples à l'autodétermination». La rencontre a été une occasion pour évaluer les relations historiques qui lient les deux pays depuis plus de 50 ans, et faire le bilan de la coopération bilatérale dans divers domaines. Un appel a également été lancé pour «valoriser les dénominateurs communs en vue de développer les moyens de coopération, notamment au niveau parlementaire au mieux des intérêts des deux pays».