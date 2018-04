M. Medelci rencontre l’ambassadeur russe : Des relations privilégiées

Le président du Conseil constitutionnel (CC), M. Mourad Medelci, a passé en revue, hier à Alger, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie en Algérie, M. Igor Beliaev, l'état des relations bilatérales «privilégiées», ainsi que les voies de leur développement, indique un communiqué du Conseil. Lors de cette rencontre, tenue au siège du CC, les deux responsables ont examiné l'état des relations bilatérales «privilégiées» et les voies de leur développement, notamment entre le Conseil et la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie, dans les domaines de compétence, et ce «en application de l'accord de coopération entre les deux institutions constitutionnelles».