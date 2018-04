M. Yousfi reçoit l’ambassadeur américain : Renforcement du partenariat économique

Le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, a reçu, hier à Alger, l'ambassadeur des États-Unis, M. John Desrocher, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération économique et le partenariat entre les deux pays, a indiqué le ministère, dans un communiqué. Lors de cette rencontre, le ministre a réaffirmé l’engagement de l’Algérie à renforcer le partenariat économique et industriel avec les États-Unis dans différents domaines d’activité, notamment ceux productifs. M. Yousfi a indiqué au diplomate américain que «le partenariat algéro-américain évolue dans la bonne voie. Nous sommes satisfaits des résultats de ce partenariat et souhaitons le développer davantage». De son côté, M. Desrocher a indiqué que les entreprises algériennes et américaines «ont beaucoup de choses à faire ensemble pour promouvoir le partenariat bilatéral». Il a, à cet effet, fait part de la volonté des compagnies américaines à venir investir en Algérie, notamment dans les domaines de l’industrie automobile, du matériel agricole et des industries manufacturières.