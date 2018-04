Carte « Edahabia » : Recharge des comptes internet et payement des factures téléphoniques

Les clients d'Algérie Télécom (AT) ont désormais la possibilité de recharger leurs comptes internet et de régler leurs factures téléphoniques «à tout moment et en toute sécurité», en utilisant la carte «Edahabia» via l'espace Client d'Algérie Télécom, en partenariat avec Algérie Poste. Pour effectuer le paiement, «il suffit de se connecter sur l'espace client d'Algérie Télécom (https://ec.algerietelecom.dz/), de sélectionner Internet ou Téléphonie, et de cliquer sur rechargement via carte Edahabia.

Par la suite, introduire les coordonnées de la carte et le montant à recharger». Pour davantage d'informations, AT informe de la possibilité de contacter le service Client en composant le 12, ou à se rapprocher de l'agence commerciale la plus proche, ajoute le communiqué.