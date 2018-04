Arts Plastiques : Les galeristes, premier maillon de la chaîne du marché

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, a annoncé hier l'organisation d'une journée d'information, le 10 mai prochain à Alger, qui regroupera les différents acteurs du monde des arts Plastiques, dans le cadre de la manifestation «Printemps des Arts» (du 5 au 12 mai). Lors d'une conférence de presse, M. Mihoubi a indiqué que cette rencontre examinera les «différentes questions» liées aux arts plastiques, précisant que le «Printemps des Arts» ne consiste pas uniquement à organiser des expositions et des ventes d'œuvres d'art, mais aussi à ouvrir un espace regroupant les acteurs de ce domaine, à leur tête les galeristes, en tant que premier maillon de la chaîne du développement de ce marché.

Cette rencontre regroupera également des plasticiens, des organisateurs et des commissaires d'exposition, des responsables d'établissements culturels, des académiciens, des critiques et des journalistes, outre des représentants des douanes et des impôts, ainsi que d'entreprises économiques privées, a souligné le ministre. Cette journée d'information examinera plusieurs volets, dont la présentation des expériences des Salons d'exposition et de certains plasticiens nationaux et étrangers, outre plusieurs mécanismes du marché de l'art, dont les formalités des contrats d'art, les ventes aux enchères et la tarification douanière, a-t-il dit. Le ministre de la Culture avait déclaré récemment que la manifestation «Printemps des Arts», qu'abritera le palais de la Culture Moufdi-Zakaria, verra la participation de près de 150 plasticiens et de près de dix galeries d'art privées.