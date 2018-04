les 23 et 24 avril : Conférence internationale sur l'enseignement de l'éducation islamique

Le Haut Conseil islamique organisera, les 23 et 24 avril, une conférence internationale sur l’enseignement de l’éducation islamique dans les établissements publics. Plusieurs axes sont au programme de cette rencontre internationale, organisée sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en rapport avec les concepts de l’éducation islamique et l’éducation religieuse, ainsi que la situation de l’enseignement de l’éducation islamique dans les pays arabes et islamiques.

Des experts, des chercheurs et des savants et jurisconsultes du droit islamique, venant de 15 pays arabes et islamiques, prendront part à cette rencontre, pour présenter les expériences de leur pays en matière d’enseignement de l’éducation islamique. Les travaux se dérouleront sous forme de sessions scientifiques et d’ateliers spécialisés portant sur la réalité de l’enseignement de l’éducation islamique, a précisé le communiqué.