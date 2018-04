Révision du code de l’urbanisme : Les nouveaux textes exécutifs bientôt achevés

Le ministre de l’Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a annoncé que les textes exécutifs relatifs à la révision et à l'actualisation du code de l’urbanisme seront prêts prochainement.

Il a précisé que ces textes comportent des mesures réglementaires concernant les conditions d’acquisition et de vente d'habitations toutes formules, pour redynamiser le marché de l'immobilier, le réguler et le maîtriser, et, par conséquent, se débarrasser définitivement des périodes de prolongement de la loi 15/08. Selon lui, les nouveaux textes du code d’urbanisme prennent en considération un mode de construction moderne qui s’adapte à la dynamique du progrès économique. La nouvelle mouture fixe en outre les conditions de toute réalisation de programmes d’habitat et d'aménagement urbain, ainsi que les instruments d’urbanisme, pour avoir des cités modernes totalement équipées et comportant toutes les normes modernes en introduisant les énergies renouvelables. «La priorité du secteur de l’Habitat et de l’Urbanisme consistait essentiellement en le retour à la promotion du volet urbanisme, en prenant en considération la nature de chaque région et de ses styles traditionnel et sociologique», a tenu à préciser le ministre. Celui-ci a également tenu à préciser que la loi sur l’urbanisme dans n’importe quel État doit être réexaminée tous les dix ans, afin de s’adapter aux évolutions survenues en la matière. Il affirme aussi que les organisations internationales sont regardantes sur l’urbanisme. «Elles procèdent à l’évaluation des programmes de logement sur la base du degré de respect de la dimension écologique et des espaces verts», a-t-il tenu à préciser. Autre point mis en exergue, la loi 08/15 portant règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement, en vertu de laquelle quelque 800.000 demandes de régularisation ont été déjà enregistrées, dont 500.000 ont été traitées, avec la prolongation des délais d’achèvement des 300.000 constructions restantes. Les articles de ladite loi seront intégrés dans la nouvelle loi sur l’urbanisme contenant plusieurs sanctions. Les sanctions prévoient des amendes pour les cas réparables, la destruction dans les cas irréparables ou l’intégration dans le cadre du règlement de la situation, avec le versement d’une amende. La sanction vise principalement à préserver l’image des villes et des villages, et leur permettre de s’épanouir agréablement, non à criminaliser le citoyen, ainsi que l’explique Abdelwahid Temmar.



La révision de la loi sur l’urbanisme s’inscrit dans la nouvelle vision du gouvernement



Ceci d’autant que les disparités en termes de répartition de la population entre le nord et le sud du pays sont criantes. «Il y a 22 millions d'Algériens, soit 70% de la population qui habite en 2018 dans les wilayas du Nord. Ce nombre va atteindre, à l'horizon 2030, plus de 40 millions», a fait savoir en outre M Temmar. Cette disparité impose désormais à l'État le défi de revoir le modèle de réalisation des villes en Algérie, a-t-il préconisé. «Le facteur de développement durable sera désormais le centre de la stratégie de l'État en termes d'urbanisme», a souligné Temmar, précisant que la révision en cours de la loi de 1990 sur l'urbanisme et l'aménagement urbain s'inscrit dans cette démarche.

«Les conditions de vie moderne seront prises scrupuleusement en compte dans la réalisation de toutes les villes d'Algérie, y compris dans celles du Sud», a spécifié le ministre.

«Le nouveau modèle de réalisation des villes en Algérie ne prendra pas à l'avenir uniquement en compte les spécificités architecturales locales, mais va s'ouvrir aussi sur le modèle universel», a affirmé M. Temmar.

«Nous construirons, certes, des villes qui incarneront l'identité nationale, mais nous ferons aussi en sorte que nos villes ressembleront à leurs semblables dans le monde», dit-il, en soulignant que cette option a été décidée afin de répondre aux normes internationales en matière d'urbanisme édictées par les Nations unies, lors du sommet international de Quito.

Salima Ettouahria