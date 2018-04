Coopération algéro-espagnole : Signature de 8 mémorandums d’entente

Huit mémorandums d’entente ont été signés entre l’Algérie et l’Espagne, cinq l’ont été à Alger alors que les trois autres ont été paraphés à distance. Signés à Alger à l’issue de la 7e réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et du président du Gouvernement d’Espagne, Mariano Rajoy Brey, les cinq mémorandums d’entente concernent les domaines des assurances agricoles, de l’Industrie et des Mines, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, des Postes, des Télécommunications et du Numérique, et de la Protection civile.

Le premier document relatif aux assurances agricoles a été signé entre la Caisse nationale de la mutualité agricole (CNMA) et l’entité étatique espagnole des assurances agraires ENESA. Il a été paraphé par le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabylès, et l’ambassadeur d’Espagne, Santiago Cabanas. Le deuxième projet de mémorandum d’entente a été signé entre le ministère de l’Industrie et des Mines et le Centre espagnol de recherche énergétique, environnementale et technologique (CIEMAT).

zIl a été paraphé par le secrétaire général du ministère de l’Industrie et des Mines, Khireddine Medjoubi, et la secrétaire d’Etat espagnole à la Recherche, au Développement et à l’Innovation (SEIDI), Mme Carmen Vela. Pour ce qui est du troisième document, il porte sur la coopération dans le domaine de la formation professionnelle et a été paraphé par le ministre de l’Enseignement et de la Formation professionnels, Mohamed Mebarki, et le secrétaire d’Etat espagnol à l’Education, à la Formation professionnelle et aux Universités, Marcial Marin Hellin. Quant au quatrième projet du mémorandum d’entente, il concerne la coopération entre les ministères, respectivement, de l’Industrie et des Mines, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et des Postes, des Télécommunications et du Numérique, et le secrétariat d’Etat espagnol à la Recherche, au Développement et à l’Innovation (SEIDI). Ce document a été paraphé par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et le ministère de l’Industrie et des Mines, et la secrétaire d’Etat espagnol à la Recherche, au Développement et à l’Innovation, Mme Carmen Vela.

S’agissant du cinquième projet de mémorandum d’entente, il porte sur la coopération entre les écoles de Protection civile des deux pays et a été signé entre le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et le ministre de l’Intérieur espagnol, Juan Ignacio Zoido Alvarez. Par ailleurs, trois autres mémorandums d'entente ont été signés à distance hier alors qu'un quatrième a également été signé à distance le 28 mars 2018. Le premier mémorandum d’entente a été paraphé entre l’Institut de la productivité (ministère de l’Industrie et des Mines) et l’Ecole nationale polytechnique (ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) et l’Ecole espagnole d’organisation industrielle (EOI, relevant du ministère espagnol de l’Economie, de l’Industrie et de la Compétitivité).

Les signataires sont le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, et la secrétaire générale espagnole de l’Industrie et de la PME, Mme Begona Cristelo Blasco. Le deuxième mémorandum d’entente a été signé entre l’Entreprise publique de télévision (EPTV) et l’entreprise de télévision espagnole (RTVE). Quant au troisième document, il porte sur un protocole d’accord signé entre Algérie Poste et SE. Correos y Telégrafos, signé à distance entre le directeur général d’Algérie Poste, Abdelkarim Dahmani, et le directeur des Relations institutionnelles de Correos, José Maria Mayorga Burgos. En outre, un mémorandum d'entente a été signé à distance le 28 mars dernier entre Algérie Presse Service (APS) et l’Agence espagnole EFE.