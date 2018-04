Coopération algéro-espagnole : renforcer un partenariat durable

M. Ouyahia souligne « la qualité remarquable » et le progrès des relations

M. Mariano Rajoy Brey invite les entreprises de son pays à investir en Algérie

Signature de huit mémorandums d’entente

Les membres de la communauté algérienne établie en Espagne vivent dans de « bonnes conditions »

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy Brey, en visite officielle en Algérie. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, et du général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire. Le président du gouvernement espagnol avait co-présidé auparavant avec M. Ouyahia la 7e session de la réunion bilatérale de Haut niveau algéro-espagnole, sanctionnée par la signature de plusieurs accords de coopération dans les secteurs de l'industrie, des assurances agricoles, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que la protection civile.

M. Rajoy : «L’Algérie, un pays qui a de grands potentiels»

M. Rajoy, a fait part de la volonté de son pays de développer davantage ses relations avec l’Algérie dans les différents domaines. Dans une déclaration à la presse à l’issue de l'audience que lui a accordée le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, M. Rajoy a exprimé la volonté de son pays de développer davantage ses relations avec l’Algérie, relevant à cette occasion que les deux pays entretiennent d’«excellentes relations» et partagent des «liens historiques». «Rien ne désunit les deux pays et il n’y a aucun contentieux entre eux», a-t-il affirmé, exprimant la «ferme volonté» des deux pays de continuer sur la même voie. «L’Algérie est un pays qui a de grands potentiels et l’Espagne a d'excellentes relations avec l’Algérie», a souligné M. Rajoy qui a affiché la disponibilité de son pays d’approfondir sa coopération avec l’Algérie, en particulier dans le domaine économique et commercial. Evoquant la 7e session de la réunion bilatérale de Haut niveau, le président du gouvernement espagnol a relevé que celle-ci a été «très intéressante» et a permis d'aborder plusieurs questions d'intérêt commun, citant, entre autres, la coopération bilatérale et la circulation des personnes. L’entretien a permis, par ailleurs, d'aborder la situation dans la région, notamment au Mali et en Libye, a ajouté M. Rajoy. Le président du gouvernement espagnol a indiqué, d'autre part, avoir décelé auprès du Président Bouteflika un «intérêt particulier» à toutes les questions évoquées et qu’il avait «envie de surmonter la crise économique que traverse l’Algérie», une crise qui, a-t-il dit, «fera bientôt partie de l'histoire».

Plusieurs ministres s'entretiennent avec leurs homologues

Plusieurs ministres se sont entretenus avec leurs homologues espagnols en marge de la 7e session bilatérale. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu avec son homologue, Alfonso Dastis, qui accompagne le président du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy Brey. Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, a reçu la ministre de la Défense, Mme Maria Dolores de Cospedal Garcia.

Lors de cette rencontre, «les deux parties ont eu des entretiens portant sur l’état de la coopération militaire entre les deux pays et ont échangé les analyses et les points de vue sur les questions d’intérêt commun». Ont assisté à cette rencontre des officiers généraux du ministère de la Défense nationale et de l’état-major de l’Armée Nationale Populaire, ainsi que les membres de la délégation militaire espagnole.

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, s'est entretenu avec son homologue, Juan Ignacio Zoido. Les ministres de l'Education nationale et de la Formation et de l'Enseignement professionnels respectivement Nouria Benghabrit et Mohamed Mebarki se sont également entretenus avec le secrétaire d'Etat à l'Education, à la Formation professionnelle et aux universités, Marcia Marin Hellin. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a rencontré la secrétaire d'Etat à la recherche, au développement et à l'innovation Mme Carmen Vela.

Recueillement à la mémoire des martyrs

Le président du Gouvernement d'Espagne, Mariano Rajoy Brey s’est recueilli hier au Sanctuaire du martyr à Alger, à la mémoire des chouhada de la guerre de Libération nationale. Accompagné du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, M. Rajoy a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et observé une minute de silence à la mémoire des martyrs de la guerre de Libération.