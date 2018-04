Ligue 1 Mobilis (23e journée/ mise à jour) : la JS Kabylie domine le MC Alger 3-1

La JS Kabylie s'est imposée devant le MC Alger sur le score de 3 à 1 (mi-temps : 2-1), en match comptant pour la mise à jour de la 23e journée de la Ligue 1 Mobilis de football, mardi au stade du 1er-novembre de Tizi-Ouzou.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Djaâbout (8'), Hamar (32') et Benaldjia (77') pour la JSK, alors que Derardja (21', sp) a signé l'unique but du MCA.

La rencontre disputée devant un public nombreux a été marquée par l'expulsion du gardien international, Faouzi Chaouchi à la 55e minute. Cette victoire permet à la JS Kabylie de sortir de la zone de relégation en se hissant à la 11e place du classement avec un total de 26 pts, en compagnie de l'O Médéa et conserver du coup ses chances dans l'optique du maintien en Ligue 1 Mobilis.

De son côté, le MCA (3e, 40 pts) a raté l'occasion de s'emparer de la deuxième place et réduire à trois points l'écart avec le leader, le CS Constantine (46 pts).

La JSK et le MCA vont s'affronter une seconde fois le 13 avril prochain à 16h00 en demi- finale de la Coupe d'Algérie.



Classement : Pts J

1). CS Constantine 46 24

2). MC Oran 41 24

3). MC Alger 40 24

4). USM Alger 38 24

--). NA Husseïn-Dey 38 24

6). JS Saoura 36 24

--). ES Sétif 36 24

8). Paradou AC 35 24

9). USM Bel-Abbès 29 24

10). CR Belouizdad 27 24

11). Olympique Médéa 26 24

--). JS Kabylie 26 24

13). DRB Tadjenanet 24 24

--). USM El Harrach 24 24

15). US Biskra 23 24

16). USM Blida 18 24.

APS