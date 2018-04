Sahara Occidental : L’Armée prête à riposter

L’état major de l’Armée de libération populaire sahraouie (ALPS) a exprimé la disponibilité des forces sahraouies «à riposter à toute tentative de la partie marocaine visant à porter atteinte aux territoires libérés ou à changer le statut -mis en place au lendemain du cessez-le-feu (1991)», a indiqué lundi l’Agence de presse sahraouie .

Le Président sahraoui et commandant suprême des forces armées sahraouies, Brahim Ghali, a présidé lundi une réunion d’urgence de l’état major de l’Armée de libération populaire sahraouie au siège du ministère de la Défense à Chahid El-Hafedh, durant laquelle il a exprimé la «disponibilité des forces armées sahraouies à riposter avec force à toute tentative de l’occupation marocaine visant à porter atteinte aux territoires libérés ou à changer le statut mis en place au lendemain du cessez-le-feu, signé entre les deux parties (Front Polisario-Maroc) au Sahara Occidental en 1991 sous le parrainage de l’ONU», a indiqué SPS. Les membres de l’état major de l’ALPS ont approuvé durant la réunion «plusieurs mesures d’urgence pour faire face à une éventuelle action militaire de l’occupation marocaine», selon la même source qui a ajouté qu’on «a examiné les dernières évolutions de la question sahraouie, les récentes menaces marocaines et les moyens d’y faire face». Cette réunion intervient suite aux allégations du ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, qui a déclaré dimanche dernier que le mur de la honte qui divise les territoires sahraouis n’a jamais été érigé en tant que frontières et que cette région est placée exclusivement sous la responsabilité de l’ONU et de ce fait, ses territoires ne sont pas libérés. Le ministre marocain a prétendu que les Sahraouis se seraient approchés du mur et se trouvent dans la zone qui est contrôlée par la Minurso, faisant propager l’idée que ceci «constitue une violation gravissime des accords militaires». Le membre du Secrétariat national du Front Polisario et coordinateur du Front Polisario avec la Minurso, Mhamed Kheddad, avait affirmé que «l’occupant marocain n’a aujourd’hui d’autre choix que de se conformer à la légalité internationale et au droit international, car toute tentative d’entraver les efforts pacifiques le mettra de nouveau en confrontation avec l’ONU... et que toute tentative visant à altérer la réalité, le confrontera à l’Armée de libération populaire sahraouie». Les déclarations marocaines interviennent au moment où l’envoyé onusien pour le Sahara Occidental, Horst Köhler, intensifie ses efforts à l’effet de mettre fin au conflit, en effectuant des consultations et entretiens avec plusieurs parties en préparation de la reprise de négociations directes et sans conditions préalables entre le Front Polisario qui est le seul représentant légal du peuple sahraoui et le Royaume du Maroc.



Allégations mensongères du Maroc



Le Front Polisario a qualifié l’escalade verbale de Rabat de « démarche dangereuse » visant à saper les efforts de l’ONU pour relancer le processus de paix. Dans une lettre transmise lundi au président du Conseil de sécurité, le Péruvien, Gustavo Meza-Cuarda, dont le pays assure la présidence du Conseil pour le mois d’avril, le Front Polisario a «réfuté catégoriquement les allégations totalement dénuées de fondements portées par le représentant du Maroc auprès des Nations unies concernant les termes de cessez-le-feu de l’ONU et l’accord militaire connexe numéro 1 de même que la situation sur le terrain dans le territoire». Dans la lettre envoyée, Ahmed Boukhari, représentant du Polisarion à l’ONU, a tenu à préciser que la Minurso, chargée de surveiller le cessez-le-feu et l’application de l’accord militaire numéro 1, n’a signalé aucune violation des termes de cessez-le-feu par la partie sahraouie, s’interrogeant, à la même occasion, sur «les motivations cachées» du Maroc de porter ces allégations infondées. Lundi, l’ONU a apporté un démenti formel aux accusations du Maroc, selon lesquelles le Front Polisario aurait déployé des éléments armés dans cette zone démilitarisée sous surveillance des Nations unies, en affirmant que la Minusro n’a enregistré aucune violation de l’accord de cessez-le-feu. «Nos collègues de la Minurso n’ont observé aucun mouvement d’éléments militaires dans le territoire Nord-est. La Minurso continue de suivre la situation de près», a déclaré Stéphane Dujarric, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse quotidien. Le Front Polisario a relevé qu’en dépit des «ajournements répétés» du Référendum de l’autodétermination pour lequel la mission de la Minurso a été créée, il demeurait «résolument engagé pour la défense de la paix comme une option politique stratégique». La partie sahraouie a rappelé que c’est le Maroc qui a tenté de changer le statut quo à El Guergarat en procédant, en 2016, à la construction d’une route traversant le mur militaire et la zone tampon.

Cette démarche dangereuse constitue «une violation évidente» de l’accord de cessez-le-feu et l’accord militaire connexe numéro 1 et demeure à l’origine des tensions actuelles dans cette zone», a souligné le Front Polisario, rappelant à ce titre le refus opposé par le Maroc à l’envoi d’une mission d’experts pour examiner la situation sur le terrain, alors qu’elle est prévue par le paragraphe 3 de la résolution 2352 (2017) prorogeant le mandat de la Minurso. Il a ajouté que «la rhétorique agressive du Maroc» pour se présenter comme victime intervient au moment où le Conseil de sécurité est appelé à examiner la situation au Sahara Occidental. «Le Maroc est déjà en train de chercher des prétextes pour se désengager du processus de paix onusien», a précisé le Front Polisario. En effet, a-t-il poursuivi, ces allégations non fondées ne sont que de «la poudre aux yeux, conçues délibérément pour détourner l’attention du Conseil de sécurité du vrai problème qui est l’actuelle impasse», dans laquelle se trouve le processus de paix.

C’est aussi «une démarche anticipée» visant à saborder les efforts du secrétaire général et de son envoyé personnel pour relancer le processus onusien et ramener les deux parties au conflit à la table des négociations», a souligné le Front Polisario, précisant qu’il s’agissait «d’un autre épisode de politique de chantage» prônée par le Maroc et à laquelle «le Conseil de sécurité n’a malheureusement pas apporté une réponse nécessaire et robuste». Le Front Polisario a appelé le Conseil de sécurité à «ne pas se laisser détourner» de la question centrale qu’il doit résoudre à savoir la relance des négociations entre les partis au conflit en vue de parvenir à une solution juste et pacifique garantissant le droit du peuple sahraoui à l’autodétermination», réitérant à cette occasion son «engagement pour des négociations directes et sans pré-conditions sous l’égide des Nations Unies et de son Envoyé personnel».



L’ONU dément les accusations



Les Nations unies ont démenti lundi, pour leur part, les accusations du Maroc, selon lesquelles le Front Polisario aurait déployé des éléments militaires à El Guergarat, en affirmant que la Minusro n’a enregistré aucune violation de l’accord de cessez-le-feu dans cette zone tampon. «Nos collègues de la Minurso n’ont observé aucun mouvement d’éléments militaires dans le territoire Nord-est. La Minurso continue de suivre la situation de près», a déclaré, Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l’ONU, lors de son point de presse quotidien. Dujarric répondait à une question sur les accusations du Maroc relatives à de prétendues violations de l’accord de cessez-le-feu par le Front Polisario dans cette zone démilitarisée, sous surveillance des Nations unies.

Le Maroc cherche à provoquer une crise à la veille des discussions prévues au Conseil de sécurité sur la prorogation du mandat de la Minurso, et est à l’origine de la crise dans cette zone sensible, située à la frontière avec la Mauritanie. Le royaume a voulu imposer, en 2016, la construction d’une route traversant les territoires sous contrôle du Front Polisario. Dans une note confidentielle transmise au Conseil de sécurité en août 2016, le secrétariat général de l’ONU avait reconnu la violation de l’accord militaire numéro 1 par le Maroc. R. I.