Boxe : championnat arabe (seniors messieurs) : La sélection algérienne s’envole pour Khartoum

La sélection algérienne de boxe seniors (messieurs) s`est envolée à destination de la capitale soudanaise Khartoum pour prendre part aux championnats arabes des nations (4-7 février), a appris l'APS de la Fédération algérienne de boxe (FAB). L'Algérie sera représentée à ce rendez-vous arabe par neuf boxeurs : Touareg Yacine, Mohamed Flissi, Khalil Litim, Reda Benbaaziz, Chemsedine Kramou, Bensaid Naceredine, Azzouz Boudia, Houmri Mohamed et Boughrara Mabrouk. La délégation algérienne est conduite par le vice-président de l'instance fédérale, Athmane Laazizi. Le début des compétitions est prévu pour mercredi, alors que les finales auront lieu le 7 avril. Le staff technique national, composé des entraîneurs Ahmed Dine, Boubekri Abdelhafid et Slimane Belounis avait pré-sélectionné 18 athlètes pour un stage qui s'est déroulé à Tiaret du 12 au 31 mars, avant d'établir la liste finale des neuf boxeurs devant représenter l'Algérie à ce rendez-vous arabe. "Nous allons participer à ce rendez-vous arabe avec l'objectif de récolter deux médailles et c'est le pronostic avancé par le staff technique national. La compétition sera très rude en présence des Tunisiens et Marocains qui auront certainement leur mot à dire", a déclaré à l'APS, Mourad Meziane, directeur technique national (DTN). Outre l`Algérie et le Soudan (pays organisateur), huit autres pays prennent part aux championnats arabes : Qatar, Yémen, Palestine, Liban, Tunisie, Maroc, Irak et Jordanie. "Nous avons sélectionné les meilleurs boxeurs ayant confirmé lors du stage de Tiaret, excepté Hamza Beguarni (+91 kg) qui souffre d'une légère blessure. Nous allons profiter de ces championnats arabes au Soudan pour sélectionner les meilleurs en vue des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), un rendez-vous très important pour la boxe algérienne", a-t-il précisé.