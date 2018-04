Equipe nationale : Bien se préparer pour les échéances proches

Les Verts viennent de «boucler» la phase des matches amicaux, conformément aux dates FIFA. Il est vrai que les deux matches joués contre la Tanzanie et l’Iran ont été diversement appréciés. Globalement, les Algériens n’ont pas été emballés par les sorties des Verts.

De plus, on avait perdu, lors de la confrontation contre l’Iran, jugée comme un test sérieux pour les Verts. Finalement, on a perdu.

Il y eut même des cas où des joueurs pros n’ont pas été d’accord avec leur remplacement par des joueurs locaux.

Plusieurs joueurs évoluant outre-mer sont dans ce cas de figure. Certains veulent minimiser ce qui s’était passé. Néanmoins, il faut dire que l’ambiance est loin de «baigner dans l’huile». C’est vrai que le sélectionneur national, qui est dans son rôle, ne veut pas reconnaître que la situation est loin d’être facile. Ceci dit, il ne faut pas s’appesantir sur ces matches amicaux qu’on vient de jouer ces dernières semaines et surtout après la défaite contre l’Iran, à Graz (Autrioche). On ne peut cacher le «soleil par un tamis». Face à l’Iran, un mondialiste, qui est tombé dans le groupe du Maroc, de l’Espagne et du Portugal, demeure une équipe loin du haut niveau, même s’il faut la respecter du fait qu’elle pratique un football simple et surtout efficace. Face à nous, dès les premières 20 minutes, elle avait déjà score à deux reprises avec une «facilité déconcertante». Ce qui repose le problème de la défense. Globalement, on est passé à côté de notre sujet. Dire qu’on a fait un grand match ne peut tromper personne du fait que les algériens connaissent mieux que personne le football. Ils savent faire la différence entre le bon grain et l’ivraie. Là, on ne peut pas jouer avec leur intelligence. Ce qu’ils veulent plutôt, c’est un discours qui soit le plus proche de la vérité et aussi de la réalité du déroulement d’un match de football. De plus, il ne s’agit que d’un match amical qui ne peut que nous fournir les données pour mieux rectifier le «tir» lors du « jour j. A quoi cela servirait-il de dire qu’on a bien joué alors qu’au fond, on a montré que nous n’avons pas encore une équipe du fait que les trois compartiments de jeu sont loin d’être «huilé». On peut dire, à ce niveau, ce que l’on veut. Il faut dire que ceux qui contournent la vérité par des moyens détournés seront tôt ou tard, rattrapé par leur discours qui est loin de la probité presque intellectuelle. Le meilleur moyen, c’est de dire qu’on se prépare pour la CAN 2019. Ce qui est le principal objectif assigné par la FAF à Madjer et son staff technique. A vrai dire, en dépit du ratage du match contre l’Iran, il faudra désormais l’oublier et penser à ce qui va venir dans un avenir très proche. Il y’a certainement ce match amical contre l’Arabie saoudite (à Marabella (Espagne) en mai, mais aussi le Portugal à Lisbonne) le 7 juin. En dépit de cela, ces deux matches ne resteront que des matches amicaux pas plus ! On peut se faire battre une autre fois, mais ce qui comptera, c’est notre sortie, à Banjul contre la Gambie, notre prochain adversaire pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2019. Il ya aura aussi le Togo et le Bénin. Il faut dire que nous comptons pour le moment que trois points suite au match officiel contre le Togo de Claude Leroy que nous avions remporté par la plus petite des marges. On se rappelle encore qu’Adebayour a failli égalisé lui qui était absolument seul face à Mbolhi. Pressé, il tirera au dessus au grand bonheur des Algériens. Cette fois-ci, il faudra bien préparer les prochaines échéances. Car rien ne sera facile pour nos capés qui ont tendance à accorder beaucoup d’importance aux matches amicaux en disant qu’on a gagné par des scores larges et qu’on a bine joué. Tout cela ne comptera pas beaucoup dans la balance. On se rappelle encore comme si cela datait d’hier, puisque en 1994, la France était à un «poil» pour se qualifier au Mondial américain (USA 94). Il ne lui restait que deux matches à jouer à domicile. Donc, tout était bien «empaqueté» pour eux et tous les bookmakers» les donnaient comme les potentiels qualifiés. De plus, lors des matchs amicaux, joués pourtant contre de «grosses cylindrées», ils les ont toutes gagnés. C’est une véritable machine à gagner, mais seulement les matches amicaux. Finalement, ils se font battre, at home, par leurs rivaux et notamment la Bulgarie sur deux buts à un. C’était fini pour les Français qui n’ont pas pu faire la différence entre un match amical et un match officiel. Là, même une «petite nation», qui met du cœur à l’ouvrage, peut te battre si tu la sous-estime. C’est la leçon à tirer. Le reste, ce n’est que de la parlotte.

Hamid Gharbi