Dans la lucarne : Le Real Madrid réconforte Benzema

La vie est ainsi faite. Elle peut vous sourire un jour et vous accabler dans d’autres circonstances. Le bonheur est loin d’être continu. Les hauts et les bas de l’être humain sont presque dans ses gênes. Comme le fait de venir au monde ou de quitter cette terre sont programmés dans le « chromosome n°4 ». C’est ainsi que le monde est fait et personne n’a ni les forces, ni les moyens de changer quoi que ce soit. C’est une affaire qui concerne directement Allah. C’est ce que l’on peut dire de Benzema qui, malgré le fait qu’il est né en France, il s’agit d’un joueur dont les origines algériennes sont ancrées dans sa personnalité. C’est une certitude et tout le monde devra faire avec, même s’il avait choisi à un moment de sa jeunesse de jouer pour la France comme l’avait fait aussi Fekir récemment. Le fait de jouer pour ce pays était pour lui quelque chose, peut-être, de primordiale. Il faut dire aussi que le président de l’Olympique Lyonnais, Aulas, arrive à persuader les algériens qui jouent pour son club de ne pas opter pour leur payer d’origine ; On avait vu comment Fekir avait changé d’avis entre la matinée et l’après-midi. Durant la matinée, il avait voulu porter les couleurs algériennes, quelques heures plus tard, il opte pour la France. Aulas sait comment les

« détourner » et les amener sournoisement à changer d’avis. C’est une vérité qui s’est vérifiée par la suite. Beaucoup d’algériens avaient opté pour la France pour donner une suite plus consistante à leurs carrières respectives, à l’instar de Camel Meriem, Benzima, Naceri et Benarbia. Avec le temps, l’osmose de départ s’est transformée peu après par des regrets qui ne veulent pas dire leurs noms aujourd’hui. C'est-à-dire que vous vouliez ou non, vous serez toujours rattrapé par vos origines qu’ils ne manqueront pas à vous les faire sortir pour vous mettre à la « touche ». Naceri en connaît un bon bout. Ce qui l’avait fait sortir de ses « gonds » et finir pas vociférer en silence et manger son « pain noir » en solo dans une angoisse et surtout amertume qui demeurent indescriptibles. Là aussi, on ne peut refaire une carrière, un processus de la vie. Ce qui est fait et fait. Benzema a été l’attaquant vedette de la France des années durant. Au dernier mondial, au Brésil, il a été parmi les meilleurs, même si certains dont Pierre Ménes (commentateur à Canal+) ne cessaient de le « descendre en flèche ». Aujourd’hui, la surprise est de taille, puisque c’est Pierre Ménes, lui-même, qui le défend contre l’intransigeance de Didier Deschamps de le rappeler. Depuis, l’affaire de la « Sextape » et son affaire avec son compatriote Valbuena, il ne fait plus partie de l’équipe de France. On ne lui a pas accordé de circonstances atténuantes, malgré que la Justice l’ait disculpé. Par conséquent, il n’a plus rien à se reprocher. En dépit de cela, on ne veut pas le reprendre. C’est vrai qu’il vit mal cette situation. Il l’a dit à ses amis et à la presse qui fait de son sujet les « gorges chaudes » de ces temps-ci. Ceci dit, et en dépit de cette mauvaise passe, on lui avait joué aussi des tours dans son club d’Espagne : le Real Madrid. Lui, par contre, il se sent mieux considéré en Espagne, puisqu’on vient de fêter avec lui et en présence du président Florentino Perez son 400e match avec le Real Madrid. C’est un véritable record pour un joueur que tout le monde veut « enterrer » malgré lui. Sa force de caractère, mais aussi l’appui de son équipe avec l’ensemble des joueurs, son président, ainsi que son coach Zinedine Zidane, qui l’a toujours soutenu contre vents et marées, l’ont énormément aidé à tenir bon et poursuivre sa carrière au Real Madrid. C’est un joueur très sympathique que certains veulent « casser » par n’importe quel moyen. Ce soutien vaut mieux qu’une sélection en équipe de France. Le fait d’avoir marqué un penalty contre Las Palmas et une victoire assez nette du Real Madrid ne peuvent que le remettre en selle tout en lui permettant de retrouver la confiance qui a toujours était la sienne en étant un

« bourreau » de ses adversaires. Cristiano a toujours eu un « faible » pour Benzema étant donné qu’il s’entend avec lui comme « larrons en foire ». Que Benzema redevienne ce qu’il a toujours été. Il en a les moyens et le mental pour cela !

Hamid Gharbi