Carrière : 1000e match de Casillas (Porto)

Le gardien de but espagnol du FC Porto, Iker Casillas, a disputé, hier, la millième rencontre de sa carrière professionnelle, face à Belenenses, à Lisbonne, dans un match comptant pour la 28e journée du Championnat du Portugal que son club a perdu (2-0). Cette défaite, qui a coûté à Porto la première place en Liga portugaise, aura été le 108e match de Casillas sous le maillot de Porto, qui s'ajoute aux 725 rencontres disputées avec le Real Madrid et aux 167 sorties avec l'équipe d'Espagne, selon le décompte du quotidien sportif espagnol Marca. L'emblématique joueur de 36 ans, vainqueur de la Coupe du Monde 2010, double champion d'Europe (2008, 2012) et trois fois sacré en Ligue des champions avec le Real (2000, 2002, 2014), est arrivé à Porto en 2015. Son club actuel a toutefois déjà annoncé qu'il quittera ses rangs à la fin de cette troisième saison, en raison d'un salaire considéré trop élevé pour le budget de Porto.