Hamdi s’en ira à la fin de la saison : Zaki à la tête des Rouge et Noir la saison prochaine

C’est acté, Miloud Hamdi ne sera pas sur le banc de l’USMA la saison prochaine. Le nouveau président de l’USMA, Abdelhakim Serrar, s’est entendu avec le technicien pour qu’il quitte ses fonctions à la fin de la saison. Arrivé à l’automne dernier en remplacement de Paul Putt, Hamdi n’a pas réussi son deuxième passage chez les Rouge et Noir.

Distancée en championnat, éliminée en coupe d’Algérie, l’USMA n’a plus que la coupe de la CAF pour sauver sa saison. Arrivé pour justement faire redémarrer la machine, Abdelhakim Serrar a commencé donc par constituer un nouveau staff dès à présent. Et le choix de l’ancien président de l’ESS s’est porté sur un coach étranger.

Selon les informations qui circulent, Serrar s’est envolé ce lundi pour le Maroc pour négocier avec un entraîneur local. Beaucoup ont avancé le nom de Badou Zaki, l’ancien coach du CRB. Il est même présenté depuis dimanche pour le futur entraîneur de l’USMA. Vainqueur de la coupe d’Algérie avec le CRB la saison dernière, le Marocain a laissé une bonne impression générale en Algérie, si bien qu’il est à chaque fois cité pour prendre les rennes d’un club de l’élite, à l’instar de la JSK cet hiver.

Néanmoins, selon certaines informations relatées par la presse marocaine, l’entraîneur que convoiterait Abdelhakim Serrar n’est pas Badou Zaki, mais serait Houcine Ammouta, l’entraîneur attiré des FAR, vainqueur du championnat du Maroc et de la Ligue des champions d’Afrique. Selon la presse marocaine, l’ancien milieu de terrain des Lions de l’Atlas plairait beaucoup à Abdelhakim Serrar qui a décidé de se déplacer en personne au Maroc pour essayer de le convaincre de relever le défi de l’USMA.

Reste maintenant à connaitre les tenants et aboutissants de cette « virée » de Serrar en terres marocaines. L’homme donnera sans doute des nouvelles en cas d’accord. Affaire à suivre.

Amar B.