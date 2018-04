Coupe de la CAF : les usmistes aujourd’hui à Lagos

L’USMA et le CRB sont les deux représentants algériens en lice pour les 1/16es de finale (bis) de la coupe de la CAF. Comme leur match contre le Plateau United (Nigeria) a été avancé à samedi, à partir de 16h, alors qu’il était programmé dans un premier temps le dimanche à la même heure, les dirigeants usmistes ont préféré partir dès aujourd’hui.

Les algérois qui devaient quitter le sol algérien, à bord d’un vol régulier, demain jeudi, ont changé leur plan de vol, puisqu’ils passeront pas Casablanca, dès aujourd’hui mercredi, avant de rejoindre Lagos (Nigeria). Il faut dire que les jours de Hamdi au sein de l’USMA sont comptés du fait qu’on est en train d’accélérer l’arrivée du marocain Badou Zaki à la tête de la barre technique des gars de Soustara. Après la séance d’hier, qui s’est déroulée dans la matinée, au stade de Bologhine, sur 25 joueurs présents, le coach de l’USMA n’a dû choisir que 20 joueurs qui feront le déplacement nigérian et joueront cette manche aller contre Plateau United pour le compte des 1/16es de finale (bis) de la coupe de la CAF. Il s’agit d’une équipe dont on dit beaucoup de bien, comme l’avait confirmé l’ex-coach de l’ESS et actuel entraîneur des tunisiens de l’ESSahel, Kheireddine Madoui. Selon ce qu’il avait dit à Serrar, le directeur général de l’USMA, « il s’agit d’un ‘’dur morceau’’ qu’il faudra prendre très au sérieux». C’est vrai que les usmistes sont quelque peu perturbés après leur défaite dans le derby du centre, au stade du 20- Août, contre le CRB, sur un penalty transformé par Belaïli, mais ils sont décidés à se reprendre en coupe de la CAF où ils sont très motivés pour passer à la phase de poules.

Hamid G.