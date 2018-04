EL Hadi Ould Ali, Ministre de la Jeunesse et des sports : « Le sport algérien s'est montré performant dans les grandes manifestations »

Le ministre de la jeunesse et des sports, El Hadi Ould Ali, a indiqué, à Tizi Ouzou, que «le sport algérien a démontré avec mérite son niveau et sa performance dans les grandes compétitions, à différents niveaux».

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de la 21e édition du Tour d’Algérie de cyclisme (TAC) qui s’est déroulée au parc de loisirs Tamaghra (nouvelle-ville), M. Ould Ali a indiqué que grâce au programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour développer les activités sportives en général et le cyclisme en particulier, «l’Algérie a démontré avec mérite sa place et ses capacités dans différentes disciplines, à différents échelles et niveaux».

L’émergence durant ce TAC 2018 de quatre cyclistes algériens qui ont remporté les quatre maillots, à savoir le jaune décroché par Azeddine Lagab du GS Pétrolier, le vert par Youcef Reguigui, le maillot à pois par Bengayou Abderraouf des Lions de l’Atlas blidien et blanc du meilleur cycliste de moins de 23 par Hamza Yacine du GS pétrolier, «témoigne de ce,niveau de performance atteint par le sport et les athlètes algériens», a souligné le ministre. M. Ould Ali, qui a salué la bonne organisation de cette 21e édition du TAC, qui s’est déroulée en 7 étapes, et marquée par la participation de 91 athlètes professionnels d’Algérie et de pays étrangers, à savoir le Bahrein, la France, la Syrie, l’Allemagne, le Maroc, la Tunisie et la Mongolie, a observé que cette compétition «a été une occasion pour mettre en avant le patrimoine culturel, les traditions et la beauté des paysages ainsi que la richesse du relief naturel de l’Algérie». Il a rendu hommage et remercié tous les acteurs qui ont contribué à la «réussite» de ce rendez-vous sportif dont les responsables (administration et élus) des wilayas traversées par les cyclistes du Sud au Nord, de Tamanrasset à Tizi-Ouzou, en passant par Tlemcen, Mascara, Tiaret, Médéa Bouira et Béjaia, ainsi que les corps de sécurité. Il a aussi salué le peuple algérien, «connu pour son hospitalité, pour l’accueil chaleureux qu’il a réservé aux cyclistes». «Cette bonne organisation du TAC qui s’est déroulé dans d’excellentes conditions témoigne du saut qualitatif effectué par les différents acteurs pour la promotion et le développement du secteur de la jeunesse et des sports», a ajouté M. Ould Ali.