Importations : 60 nouveaux produits autorisés et 40 autres interdits

Une nouvelle liste de produits interdits à l’importation vient d’être révélée par le ministère du Commerce. «Elle concerne une quarantaine de produits», a affirmé, hier, le directeur de cabinet du ministère du Commerce, M. Lyes Ferroukhi, qui était l’invité d’une chaîne de télévision nationale.

Celui-ci fera également savoir qu’une soixantaine d’autres produits seront retirés de la liste de ceux interdits à l’importation. Une liste totalisant quelque 1.000 produits, auxquels s’ajoutent une quarantaine d’autres. «Il s’agit essentiellement des produits finis issus des industries du verre et de l’aluminium.»

Pour ce qui concerne les soixante produits qui feront l’objet de retrait de cette même liste, il est question essentiellement d’intrants nécessaires à la fabrication du plastique, ainsi que les arômes alimentaires, dont l’interdiction a provoqué l’ire des producteurs de boissons. «Cette mesure sera effective dès l’entrée en vigueur d’un décret exécutif qui sera signé incessamment», a tenu à préciser M. Ferroukhi.

Il y a lieu de rappeler qu’en février dernier, le ministère du Commerce a annoncé l’exclusion du régime des restrictions à l’importation de cinq produits (intrants) classés dans cinq sous-positions tarifaires. Il s’agissait des plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matière plastique, en rouleaux d’une largeur excédant 20 cm, revêtus et non-revêtus d’impressions ou d’illustrations, et ce à l’exclusion de ceux importés par les producteurs et transformateurs. Sont également exclus du régime des restrictions à l’importation, des sacs d’emballage pour produits alimentaires, en polymères d’éthylène, à l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires.

L’exclusion a aussi touché les sachets, les autres sacs, pochettes et cornets en polymères de l’éthylène, à l’exclusion des sacs d’emballage destinés pour l’empaquetage de tous les produits d’hygiène, importés par les producteurs ou les transformateurs. À l’exclusion des sacs aseptiques pour l’emballage des produits alimentaires, les sacs d’emballage alimentaires, en autres matières plastiques, figurent également dans la liste des produits exclus du régime des restrictions à l’importation. Aussi, la Commission de sauvegarde de la production nationale a tenu, depuis le début de l’année 2018, quatre réunions avec des filières industrielles. À rappeler que le ministre du Commerce, M. Mohamed Benmeradi, a souligné récemment que la mesure de suspension de l’importation de certains produits permettra de libérer les capacités nationales de production, sachant que la majorité des usines algériennes ne tournaient qu’à seulement 20% ou 30% de leurs capacités réelles, car leurs produits, finis ou intrants, n’étaient pas achetés malgré leurs prix très compétitifs. Par ailleurs, un décret exécutif portant désignation des marchandises soumises au régime des restrictions à l’importation a été publié au Journal officiel, le 7 janvier 2018. Le texte législatif note que les produits concernés «sont temporairement suspendus à l’importation, jusqu’au rétablissement de l’équilibre de la balance des paiements». Au nombre de 851, ces produits relèvent de 45 catégories de marchandises. Des mesures à caractère tarifaire ont été, d’autre part, instaurées, dans le cadre de l’encadrement des importations. Prévues par les dispositions de la loi de finances pour 2018, ces mesures portent l’élargissement de la liste des marchandises soumises à la Taxe intérieure de consommation (TIC), au taux de 30%, pour 10 familles de produits finis, ainsi que le relèvement des droits de douanes, pouvant atteindre 60%, pour 32 familles de produits finis.

Sarah A. Benali Cherif