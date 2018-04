Produits financiers : Innover pour attirer l’épargne

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, a insisté, hier à Alger, sur la nécessité, pour les banques, de développer des instruments de mobilisation pour capter l’épargne disponible, particulièrement celle se trouvant en dehors du circuit bancaire, et à œuvrer elles-mêmes à lutter contre le marché informel.

Intervenant, à l’ouverture des travaux du symposium international organisé à la Safex sur le thème «La place financière algérienne en mouvement», en présence de nombreux experts, il a souligné que «la conjoncture présente, marquée par la rareté des ressources face à une demande en constante croissance, rend indispensable la réflexion pour l’introduction et le développement de nouveaux instruments de financement en vue de compléter et de renforcer la panoplie des instruments classiques déjà existants». Il dit, dans ce sens, que «dans le contexte particulier que connaît notre pays, les débats doivent se dérouler sur les moyens appropriés en vue de réaliser la transformation structurelle de notre économie et des moyens de financement qu’il convient de mobiliser». «Conscients, ajoute-t-il, de l’importance des enjeux de l’inclusion financière et de son impact sur le développement de notre pays, les pouvoirs publics ont mis en œuvre, ces dernières années, des réformes visant à élargir le spectre des moyens de financement de l’économie, de nature à conforter l’offre de financement bancaire et contribuer ainsi à une plus grande inclusion financière.» S’agissant des reformes entreprises, le ministre a fait savoir que ces dernières se veulent «une réponse aux demandes concrètes» qui émanent des usagers du système financier, lesquels aspirent à trouver sur le marché bancaire, une plus grande diversité dans l’offre de produits financiers, notamment ceux qualifiés de produits financiers alternatifs. En vue d’atteindre cet objectif, M. Raouya a précisé qu’actuellement, on s’attelle à préparer les conditions légales et règlementaires de nature à permettre le développement de ces nouveaux instruments financiers. Dans ce contexte, indique-t-il, «un ancrage juridique pour les émissions souveraines des Soukouk a été introduit dans la loi de finances pour 2018». Il ajoute que «cette disposition vise à faire participer les détenteurs des Soukouk au financement des projets d’infrastructure». Le premier responsable du secteur n’a pas manqué de souligner que «le secteur bancaire intensifie les efforts pour diversifier ses offres en termes de produits bancaires et de services, notamment dans le domaine de la monétique». Le ministre a mis en avant le développement des systèmes d’information et les instruments modernes des banques, indiquant que ces «derniers constituent un axe important du programme de modernisation du système financier algérien, pour s’aligner aux standards internationaux en termes de sérénité de sécurisation des transactions de diversification des moyens de paiement et de qualité de service». À ce titre, dit-il, «la création de la filiale monétique interbancaire contribuera à l’amélioration de l’efficacité commerciale des banques, à travers la mutualisation de leurs capacités opérationnelles, de sorte à offrir aux clients, des produits et services raisonnables et à moindre coût». Et de poursuivre : «Ces efforts de modernisation et de diversification de l’offre constituent aussi une préoccupation du secteur des assurances qui œuvre à adapter son cadre législatif et réglementaire, pour offrir aux acteurs de nouvelles formes d’intervention, à savoir l’assurance Takaful qui est conçue comme un instrument de développement de l’activité des assurances, mais également comme support assuranciel à mettre à la disposition des banques, pour le développement des produits bancaires alternatifs, et réaliser ainsi la plus grande inclusion financière.»

M. Raouya a insisté sur la nécessité, pour les acteurs financiers et les banquiers, de multiplier leurs efforts pour la construction d’un système financier moderne et performant répondant aux attentes des usagers et également apte à répondre aux exigences d’une économie qui vise à se diversifier. «Face aux besoins de financement de l’économie, il appartient, à la communauté bancaire et aux acteurs du marché financier, de s’atteler à identifier les moyens innovants et plus divers, pour répondre aux exigences d’une économie en pleine croissance», a-t-il conclu.



Feu vert pour le financement alternatif



Le gouverneur de la Banque d’Algérie (BA), Mohamed Loukal, a mis un terme aux rumeurs faisant état de recul de la BA sur la question des finances alternatives (produits conformes à la charia islamique). Il a indiqué que «la BA a mis les pieds dans le plat de cette finance alternative. Nous avons déjà analysé tous les produits proposés, et nous avons en parallèle demandé aux banques de mieux les adapter». Il a annoncé qu’un nouveau règlement encadrant la gestion des produits financiers alternatifs au niveau des banques et établissements financiers sera promulgué incessamment, une fois validé par le Conseil de la monnaie et du crédit. Il a fait savoir, à cet effet, qu’«il y aura une seule supervision et un seul règlement qui encadre la finance classique et la finance alternative». À ce propos, M. Loukal a souligné qu’il n’y a pas nécessité de changer la loi sur la monnaie et le crédit, car il y a une disposition qui permet d’autoriser cette finance alternative. Le gouverneur insiste sur la nécessité de dédier une organisation spécifique et particulière aux produits alternatifs.

«Les produits conventionnels ou classiques, et les nouveaux produits non alternatifs doivent être d’une imperméabilité totale», a-t-il indiqué.

Le gouverneur demande aux responsables des banques d’être plus agressifs en matière de collecte de ressources, au risque de se retrouver contraintes de subir des opérations de refinancement assez coûteuses, avant d’avertir que la politique monétaire sera un peu plus dure et va contraindre les banques à choisir entre le refinancement, avec des coûts plus exorbitants, et le recours à la ressource, avec des coûts moindres, avec une bancarisation plus poussée. En réponse à une question relative au manque de liquidités qui aurait été observé chez certaines banques, le gouverneur a rassuré qu'il n'y aucun problème de liquidités, ni au niveau des banques ni au niveau des points postaux. Appuyant ses dires, il a souligné qu’«actuellement, il y a 1.480 mds de DA de surliquidités».

