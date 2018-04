11es journées médico-chirurgicales de la sûreté nationale : Convention pour la Réalisation du premier hôpital universitaire de la police

Une convention-cadre a été signée, hier à Alger, entre le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, et la Direction générale de la Sûreté nationale, en marge de la tenue des 11es Journées médico-chirurgicales de la Sûreté nationale, sur le thème «Les traumatismes».

La convention, qui concerne la formation continue des médecins, du corps médical et paramédical relevant des services de police, a été paraphée par le directeur général des services de la santé au ministère de la Santé, Mohamed El-Hadj, et le directeur de la santé, de l’action sociale et des sports, le contrôleur de police Boubakeur Bouahmed, en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mokhtar Hasbellaoui, et du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel.

Dans son allocution, M. Hasbellaoui a tenu à féliciter le DGSN quant à la réalisation du premier hôpital universitaire de la Sûreté nationale, dont le décret exécutif sera publié la semaine en cours, de même qu’il a mis en exergue l’opportunité de ce partenariat qui vient d’être reconduit, puisque le contrat avait déjà été signé en 2014 entre les deux parties.

Le ministre a également tenu à relever les efforts fournis par la Direction générale de la Sûreté nationale dans le domaine de la formation et de la promotion de la ressource humaine, soulignant que «le renouvellement de ce partenariat permettra de renforcer les capacités des structures de santé de la Sûreté nationale en matière de formation des ses effectifs médicaux spécialisés».

De son côté, M. Hamel a indiqué que «dans tous les cas, le savoir reste la meilleure arme pour le développement global, selon la stratégie tracée par le Président de la République Abdelaziz Bouteflika. L’Algérie a des ressources humaines avec de grandes capacité et de savoir».

Il a souligné que «l’investissement dans la ressource humaine est la priorité de la Direction générale de la Sûreté nationale. Dans ce sens, la révision des modules de formation et l’ouverture du champ de partenariat avec les universités et autres se sont imposées».

Selon le DGSN, la formation est la pierre angulaire de la Sûreté nationale, et ne se résume pas seulement aux stages, la formation continue étant importante.

«Cette journée d’information entre dans le cadre de la convention signée entres les deux parties. Plusieurs infrastructures de santé ont été réalisées à travers le pays, à l’instar de l’hôpital et le centre d’analyses médicales d’Oran, la polycliniques de Sidi Bel-Abbès, qui sera inaugurée incessamment, et le lancement des travaux de l’hôpital universitaire d’Alger, avec une capacité de 240 lits,» a indiqué M. Hamel.

Concernant le thème de cette journée, M. Bouahmed a expliqué qu’«il s’agit des traumatismes, et ceci en relation avec le travail et la mission des agents de la Sûreté nationale». Le contrôleur de police a souligné que «les traumatismes représentent 10% des accidents du travail, selon les statistiques recensées par les expertises de travail».

Notons que le général major Abdelghani Hamel a profité de l’occasion, pour honorer Mokhtar Hasbellaoui et des médecins retraités de la police.

Des médecins de la Sûreté nationale ont de leur côté tenu à rendre hommage au DG de la Sûreté nationale, pour l’intérêt qu’il porte à la formation et à la promotion de la ressource humaine.

Wassila Benhamed