Préservation de la santé : L’agence de nutrition, une nécessité

Le Centre culturel islamique a organisé, hier à Alger, une conférence intitulée «Une stratégie pour préserver la santé», animée par le nutritionniste, Toufik Melzi, et Mme Naziha Djedaini, membre de l'Association de protection et d'orientation du consommateur.

Les intervenants ont mis en exergue le rôle des médias dans la sensibilisation du consommateur contre les effets de la contrefaçon des produits de consommation représentent un risque sur la santé.

Mme Djedaini regrette l’insuffisance du contrôle du réseau commercial dans les wilayas, ajoutant que certains produits alimentaires pourraient même être une cause de stérilité chez l’homme et la femme.

La conférencière a aussi insisté sur les incidences du taux élevé de sucre dans les boissons, avec des effets négatifs sur la santé. Elle met en garde contre les risques induits par l’emballage en plastique de bouteilles et boîtes pouvant causer le cancer. Quant à lui, l’expert Toufik Melzi a affirmé que l’Algérie est l’un des pays où les risques de cancer est élevé, ce qui provient de la malnutrition et de la forte consommation des produits avec des composants hors normes. L’intervenant suggère une nouvelle stratégie de nutrition afin de changer la culture de consommation.

Il a rappelé que le régime alimentaire est un facteur de préservation de la santé nécessitant la réduction du risque des maladies, notamment chroniques.

Hichem Hamza