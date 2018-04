Formation sur les prestations soiales pour personnes handicapées : Définir les véritables bénéficiaires

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a présidé, hier à l’École supérieure de la Sécurité sociale, la cérémonie de clôture des sessions de formation sur «La définition du handicap et la manière de l’utilisation du dossier de demande de prestations sociales pour personnes handicapées».

Cette formation a pris fin, à l’issue de trois sessions qui se sont déroulées les dix derniers jours du mois de mars et début avril à Constantine, Tlemcen, et Ben Aknoun, à Alger. La formation a concerné les professionnels des cellules de proximité relevant de l’Agence de développement social (ADS), au nombre de 158 (médecins, assistants sociaux, psychologues, sociologues). 48 chefs de service chargés de la protection et de la promotion des personnes handicapées relevant de la DASS et 20 chefs de bureau ont, notamment, fait l’objet de la formation. D’une autre manière, ce sont 224 professionnels qui ont bénéficié de la novelle formation.

Dans son allocution d’ouverture, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, affirme que «cette attention particulière découle de notre ardente volonté à améliorer la qualité des services et aides sociaux octroyés aux personnes à mobilité réduite, et aussi de notre certitude que la modernisation de la gestion et la facilitation des procédures est la seule démarche à même de nous permettre de rentabiliser nos dépenses et dresser un fichier crédible des véritables bénéficiaires». Elle estime, à l’occasion, que «le dossier en question permettra, notamment aux commissions médicales et d’orientations spécialisées, d’avoir accès aux mêmes fichiers et d’utiliser les mêmes paramètres, permettant ainsi d’avoir des résultats similaires en termes d’évaluation du degré du handicape, permettant ainsi d’orienter les handicapés».

«Le gouvernement s’attelle, certes, de manière permanente, à trouver d’infaillibles stratégies permettant aux personnes handicapées, une meilleure intégration sociale et professionnelle, notamment par le biais des jumelages avec l’Union européenne, mais cet outil permettra de définir avec certitude les véritables besoins des handicapés».

Dans son intervention, le formateur, El-Hadi Nabaoui Zeroukki, souligne que le dossier des prestations sociales s’inscrit dans le cadre des activités visant la restructuration, l’optimisation et la professionnalisation des programmes et des services du MSNCF, en faveur des personnes handicapées, mais aussi d’une perspective d’amélioration des prestations offertes aux personnes aux besoins spécifiques. «C’est un outil technique et scientifique de référence», dit-il

Il regrette cependant que les commissions médicales spécialisées de wilayas butent contre des difficultés de prise de décision de qualification du handicap et d’attribution de taux d’incapacité.

Selon M. Nabaoui, ledit dossier vise à améliorer les pratiques des commissions médicales et des commissions d’éducation et d’orientation professionnelle leur permettant de s’inscrire dans une approche personnalisée. «Il constituera un support d’aide à la décision et à même de pallier aux ambiguïtés constatées et aux interprétations parfois fortuites », a-t-il ajouté. Les objectifs du dossier de demande de prestations sociales, faut-il le rappeler, consistent à permettre l’évaluation précise du taux d’incapacité de la personne handicapée pour bénéficier des prestations sociales, renforcer et améliorer les pratiques professionnelles des commissions médicales, mais aussi améliorer la communication entre les intervenants, en proposant un langage commun et uniformisé.

L’utilisation du dossier en question permet également de partager, sur l’ensemble du territoire national, une approche commune en matière d’évaluation des besoins des personnes handicapées.

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la formation ne s’arrêtera point à ce stade ; au contraire, le ministère de la Solidarité a décidé de généraliser l’utilisation du dossier de demande de prestations sociales, à travers la formation d’un groupe référent qui sera chargé d’assurer la formation au profit de 772 restants des 930 professionnels des cellules de proximité de l’ADS répartis comme suit : 168 médecins, 147 assistants sociaux, 215 psychologues et 242 sociologues.

Mohamed Mendaci