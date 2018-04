Une dizaine de terroristes mis hors d’état de nuire en mars : L’ANP sur le terrain

Le bilan des opérations menées par l’ANP en mars dernier fait ressortir la reddition de sept terroristes ainsi que l’arrestation de 4 autres et de 2 éléments leur fournissant du soutien. Les forces de l’Armée nationale populaire mènent un combat sans relâche contre les terroristes et ces performances démontrent, selon le ministère de la Défense nationale, la parfaite maîtrise des différents détachements dans l'accomplissement de leurs missions avec efficacité et professionnalisme en vue d’asseoir la sécurité et la quiétude sur l'ensemble du territoire national.

«Les résultats en question réitèrent la détermination de l’Armée nationale populaire à défendre tout le territoire du pays en mettant en échec les tentatives d'atteinte à la sécurité de l’Algérie, à sa souveraineté, sa stabilité et son intégrité territoriale», indique le MDN.

Les arrestations des quatre terroristes ont eu lieu à Batna et à Bordj Bou Arreridj et les éléments de soutien à Batna et Skikda, tandis que les rééditions ont été enregistrées dans leur totalité dans la wilaya de Tamanrasset et un cas à In Amenas (Illizi). Les terroristes qui se sont rendus étaient en possession de 7 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et de 16 chargeurs garnis de munitions. Dans le cadre de ces opérations, plusieurs caches d’armes ont été découvertes dont celle de Bordj Badji Mokhtar (Adrar) où les forces de l’ANP ont mis la main, le 24 mars dernier, sur un véritable arsenal de guerre.

Quatre fusils mitrailleurs de type FM, huit pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, trois fusils mitrailleurs de type PKT, un fusil mitrailleur de type FM.DP, un pistolet mitrailleur de type G-3, trois fusils semi-automatiques de type Simonov, une roquette RPG7 et quatre fusils à répétition ont été en effet récupérés, en-sus de 15 chargeurs de munitions pour pistolet Kalachnikov, 48 obus de mortier (40 et 80 mm), six grenades, 3.224 balles et différentes charges explosives pour mortier.

Toujours dans la même région, d’autres caches de munitions, cette fois, ont été découvertes : 12 roquettes de calibre 60 mm et plus de 910 balles de différents calibres. Le bilan de la lutte antiterroriste du mois de mars fait état par ailleurs de la destruction de 42 mines de confection artisanale et 46 bombes artisanales à Bouira, Tizi-Ouzou, Ain Defla et 24 casemates à Tizi-Ouzou, Batna, Tipasa et Boumerdes. On compte également la destruction à Tipasa d’un abri pour terroristes et 6 caches pour terroristes. Pour de nombreux observateurs, ce bilan dans lequel aucun terroriste abattu, laisse présager une «trêve» flagrante de l’activité terroriste en Algérie, suite aux nombreux coups de butoirs reçus par les groupes ces derniers mois. On pense, à ce propos, à la spectaculaire opération menée au mois de janvier passé dans la wilaya de Khenchela, à Chechar plus exactement, où les forces de l’ANP ont mis hors d’état de nuire un groupe de 8 terroristes réunis pour planifier la restructuration de leurs éléments après les pertes essuyées suite au démantèlement d’un réseau qui comptait rallier le groupe Daech et la neutralisation de son chef. À l’issue de cette opération, 5 pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, 2 fusils à lunette, un fusil semi-automatique de type Simonov, 14 chargeurs garnis de munitions ainsi que 4 grenades ont été saisis.

S. A. M.