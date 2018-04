La journée mondiale des victimes des mines antipersonnel célébrée par notre forum : hommage à L’ANP

50 années de travail et d’efforts continus sur le terrain menés par l’Armée Nationale Populaire ont permis l’éradication de 8.854.849 mines.



7.500, c'est le triste nombre d’Algériens, de jeunes agriculteurs, de femmes, d’enfants, victimes des mines antipersonnel de 1956 à 2017 décédées ou handicapées à vie. Ce lourd bilan a été communiqué, hier au Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’association Machaâl Echahid, par le président de l’Association nationale des victimes des mines antipersonnel.

À cette occasion, Mohamed Djouadi a appelé la France à prendre ses responsabilités face à ce crime contre l’humanité.

Le 8 décembre 2005, l’Assemblée générale de l’ONU a proclamé le 4 avril, Journée internationale pour la sensibilisation au problème des mines et l’assistance à la lutte anti-mines. Pour marquer cette date, le Forum de la Mémoire d’El Moudjahid, initié en coordination avec l’Association Machaal Echahid, au regard des souffrances du peule algérien face à ce fléau classé crime contre l’humanité, a organisé, hier, une conférence intitulée «De l’enfant Mhamad Issiakhem (27 juillet 1947 à Relizane ), à l’enfant Belhadi Reda (18 juillet 2017 à Tebessa)». Mhamed Issiakhem, un artiste peintre —à tous ceux qui ne le connaissent pas— s’est vu amputé dès sa jeune enfance à la suite de l’explosion d’une grenade qui a causé le décès de ses deux sœurs et de son neveu, un 27 juillet 1947 à Relizane. Cet accident, l’ayant marqué physiquement et émotionnellement à vie, il a utilisé son talent pour illustrer, sur une toile, toutes les souffrances des victimes de ces «engins» de mort.

Le 18 juillet 2017, à Bir El Ter (Tebessa), Belhadi Reda, un autre jeune garçon de 8 ans, sorti jouer dans son quartier, n’est jamais revetré à la maison. Lors des trois explosions recensées en 2017, on dénombre deux décès, à Tebessa et Sidi Bel Abbes. En 2018, l’Association nationale des victimes des mines antipersonnel a enregistré l’explosion d’une mine à Laghouat, blessant une femme de 41 ans. C’est dire tout le danger de ces mines qui présentent un risque majeur pour les populations vivant dans ces zones «infectées», que l’on peut appeler «les résidus de la haine». Si le nombre d’explosions et de victimes a diminué aujourd’hui c’est grâce aux opérations de déminage entamées au lendemain de l’indépendance et qui ont été clôturées en 2017 entreprises par l’Armée Nationale Populaire.

Les participants au forum de la Mémoire ont été unanimes à saluer l’engagement de l’Armée nationale dans cette campagne qui a duré bien des années et qui a permis la destruction de millions de mines. Ce sont 50 années de travail et d’efforts continus sur le terrain qui ont permis l’éradication de 8.854.849 mines. Cependant, il faut rappeler que la carte censée révéler l’emplacement des mines, remise par la France en 2007 à l’Algérie, n’a été d’aucune utilité. L’érosion, les pluies diluviennes, les vents de sable sont autant de facteurs à l’origine du déplacement des engins explosifs rendant plus difficile la mission des éléments de l’ANP. Hormis sa valeur historique, elle n’a pas servi à grand-chose, nonobstant qu’elle a été remise également un peu tard. C’est tout dire sur ces résidus du colonialisme qui ont continué à tuer et handicaper beaucoup trop d’innocents. Une guerre dormante, comme l’a surnomme si bien Mohamed Djouadi, étant lui même une victime. Depuis des années, ce dernier est un intermédiaire entre les victimes et les pouvoirs publics.

D’ailleurs, à chaque nouvelle victime signalée, Djouadi est le premier à être contacté par les services de sécurité. Il accompagne les parents des victimes dans les démarches administratives et tout le soutien psychologique possible.

Quand Mohamed Djouadi participe à des rencontres internationales, il en profite pour saisir les tribunes et appeler la France à prendre ses responsabilités face à ce crime contre l’humanité. Soutenu par d’autres associations qui activent dans d’autres pays, il revendique des indemnisations de la France, et exige également la construction d’un hôpital pour la prise en charge des blessés. Ce forum qui a vu la participation du SG de l’Union des Paysans Algériens, Mohamed Alioui, le SG du Conseil consultatif de l’UMA, du directeur du musée de l’Armée a été marqué par des témoignages de victimes quant aux souffrances physiques et psychologiques. Des histoires si émouvantes qu’elles n’ont pas laissé les présents indifférents.

Il y a lieu de noter que la France coloniale n’a pas seulement posé des mines dans les régions frontalières, mais il été recensé 233 autres sites (alentour d’aéroports, caserne...) où des mines ont été enfouies dans le but de semer la mort sans distinction.

Aujourd’hui, l’on peut dire que le grand défi de l’Armée nationale de réussir à dépolluer ces zones a été relevé. Et, en reconnaissance aux efforts consentis par l’ANP pour le déminage du sol algérien, des distinctions honorifiques ont été décernées à l’Association des victimes des mines antipersonnel, au Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-major de l'ANP, le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, et à l’ensemble des éléments de l’Armée Nationale Populaire.

Nora Chergui