M. Djamel Kaouane au quotidien Reporters : « La presse nationale se trouve à un tournant important de son histoire »

Le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, admet, sans équivoque, que la presse écrite en Algérie, née durant une période «particulière», peine aujourd’hui à garder son lectorat, «là où de tradition» elle avait l’habitude d’aller le chercher, notamment dans les kiosques à journaux. Il souligne en outre qu’une partie d’entre elle a «compris» que son avenir réside, en grande partie, dans le devenir numérique.

Dans un entretien accordé à notre confrère Reporters, M. Kaouane assure que la presse écrite, tout comme la presse audiovisuelle, se trouve à présent à un tournant «important» de son histoire et affirme qu’en existant dans la sphère numérique, avec les «normes et les règles» que ce devenir implique, elle «satisfait» à deux exigences vitales pour elles.

«D’une part, elle va là où son lectorat a migré et d’autre part, elle répond aux conditions d’intégration à un nouveau modèle économique qui la viabilise», a-t-il expliqué. Se disant convaincu que la presse nationale est une presse «absolument libre», une liberté qui a «toujours» prévalu grâce à la «volonté» du Président de la République, le ministre ne nie pas cependant que cette même presse «subit» les effets de la crise, une crise qui s’en ressent de façon «conséquente», et regrette à ce propos la cessation de parution, depuis 2014, de pas moins de 62 titres.



La publicité privée représente plus de 80% du volume national



«C’est moins la mise en crise de la presse écrite que celle de son modèle économique qui est demeurée adossée à une manne publicitaire aujourd’hui en déclin. Je parle non seulement de la publicité institutionnelle qui a porté à bras-le-corps la presse écrite nationale depuis sa naissance, mais aussi de la publicité privée qui représente plus de 80% du volume national, dont une très grande partie s’est déplacée vers d’autres espaces tels que l’affichage extérieur et les plates-formes virtuelles», a-t-il justifié de cette perte de vitesse enregistrée par le secteur.

Justement, évoquant la question du modèle économique dans la sphère virtuelle, le ministre signalera que là aussi, «les sites d’information électronique, de par le monde, commencent à ressentir l’effet rouleau compresseur des grandes plates-formes numériques qui absorbent là manne publicitaire mondiale et par là même tuent les professionnels des blogs et autres purs players du virtuel».

Partant de là, M. Kaouane, dira : «On n’est pas dans le roman d’anticipation, mais bien en face d’un scénario probable dont les répercussions sur la presse papier et même sur les sites électroniques d’information seraient désastreuses».

Il précisera qu’«en l’absence d’une action de l’Etat, en tant que protecteur du pluralisme médiatique et du droit d’informer et de savoir, la situation serait dramatique».

Pour ce qui est du regard que l’institution porte sur ces sites, il dira qu’il y a de la bienveillance et une volonté de faire avancer les choses.

Les médias électroniques sont encadrés par l’Autorité de régulation de la presse écrite. Ils sont soumis au régime déclaratif, et du fait que l’ARPE n’est pas encore installée, c’est le ministère qui réceptionne les dossiers de ceux qui se fiscalisent et créent des entités économiques ou agence de communication auxquelles sont adossés les sites d’information.

Le ministre de la Communication admet également que la presse écrite est aujourd’hui «mise à rude épreuve» et que sa santé financière ne peut «que s’en ressentir». Cette situation peu reluisante a poussé le gouvernement à «réactiver» le Fonds d’aide à la presse écrite dont les modalités et les mécanismes de fonctionnement sont, selon lui, à l’étude.



« Le Fonds d’aide à la presse écrite n’est pas une manne de confort, mais un moyen d’aide, comme son nom l’indique»



«Comme son nom l’indique, le Fonds n’est pas une manne de confort, mais un moyen d’aide. Les solutions de viabilisation financière sont tributaires de la capacité des titres à imaginer des solutions de rechange pour substituer de nouvelles ressources à celles qui ont fait leur temps ou qui ne sont plus disponibles», a relevé Djamel Kaouane avant d’enchaîner sur la presse audiovisuelle : «Cette dernière doit aussi marquer sa présence sur le Web. Hormis la presse audiovisuelle publique, très jeune, le privé est en train de se forger une expérience et, à travers elle, une légitimité professionnelle qui, à l’épreuve du temps et des exigences de la régulation, deviendra effective et permettra de doter l’Algérie d’un appareil médiatique réellement à la hauteur de son histoire et de sa société», a-t-il soutenu, voyant en cette floraison de chaînes de télévision un «juste retour» du téléspectateur algérien à sa «sphère culturelle» vitale à travers une «diversité» médiatique qui lui a permis de «se regarder» sur de nombreux miroirs pour «se reconnaître ou non».

Pour le ministre, l’image d’un pays est «d’abord» un produit «local» sur lequel tous les Algériens «doivent s’entendre» pour y contribuer.

C’est également, un «tout» qu’il faut «se réapproprier» en l’assimilant et en l’assumant en tant que diversité et totalité.

«Les médias lourds, que sont les chaînes de télévisions, ont cette lourde responsabilité de supporter et de porter une image, qui n’est pas forcément l’image qui représente tout un pays, mais une opinion parmi d’autres, une tranche de réalité, une part de vérité qui ne doit cependant pas être présentée, pour une question évidente d’honnêteté professionnelle et d’éthique, comme l’opinion, la réalité, la vérité par excellence», a-t-il détaillé.

Précisant que le nombre de chaînes télévisées, dont les bureaux sont agréés, s’élève actuellement à six.

Djamel Kaouane reconnaît que la qualité n’est pas présente dans toutes les chaînes TV privées qui activent dans notre pays, il parle de «bon» et de «moins bon» et considère qu’«elles ont besoin de temps pour s’affirmer».

«Il y a des expériences qui semblent réussir, d’autres sont très prometteuses en matière professionnelle et éthique, et enfin il y a des offres sur lesquelles il vaut mieux ne pas se prononcer.

Mais quoi qu’il en soit, ces chaînes font leur chemin sur la voie de la professionnalisation et de la normalisation éthique. Elles ont besoin d’un regard extérieur critique et d’arbitrage, et cela seule l’Autorité de régulation de l’Audiovisuel peut le faire», a également noté M. Kaouane qui dit souhaiter voir la régulation du secteur atteindre sa phase «optimum».

Une régulation qui est, à ses yeux, «très complexe» et «très dense» dans la mesure où elle couvre des centaines d’aspects, des milliers de considérations qu’il est «très difficile» de cerner, ce qui doit l’être dans le cadre de l’expertise habilitée.

Il citera à ce sujet des émissions religieuses ou de publicités mensongères, des contenus de subjectivité «flagrante», des animateurs qui semblent ne pas pouvoir observer des positions de «neutralité», encore moins «recadrer» un invité qui porte «atteinte à autrui», les cas d’utilisation d’images qui sont protégées par des droits ou encore la présence d’enfants sur des plateaux où «ils n’ont rien à faire».



Autorité de régulation de la presse écrite : «Ce n’est plus un projet, c’est une réalité de la loi»



«C’est vous dire que la régulation concerne tout ce qui a trait aux règles précises qui régissent la diffusion publique, pour un usage d’information, de divertissement ou de publicité, d’images à travers lesquelles le public algérien se reconnaît, se sent concerné et pourrait être atteint dans sa dignité, blessé dans son amour-propre ou être manipulé», a-t-il ajouté en assurant que l’Autorité de régulation de la presse écrite donnera à la corporation un cadre «organisationnel» et de régulation qui lui permet enfin de «s’autogérer», de «mieux» se regarder, avec plus de «pertinence», plus d’esprit «critique», pour «mieux» avancer.

Invité à donner son avis sur les perspectives qui se présentent désormais au secteur depuis le lancement du satellite AlcomSat 1, le ministre expliquera que les ambitions que l’Algérie affiche en matière de présence spatiale sont à la mesure des utilisations diverses que notre pays entend concrétiser pour optimiser de tels investissements.

«La communication et l’information en font partie et je dois préciser, à ce titre, que le déploiement audiovisuel n’est pas des moindres en termes de perspectives regardant notamment le satellite AlcomSat1», a-t-il indiqué, soulignant que «les capacités de ce satellite sont importantes, plusieurs dizaines de chaînes peuvent être prises en charge avec un rayonnement continental considérable.

Cela dit, comme pour l’univers numérique, l’enjeu, s’il est technologique par des aspects techniques, n’en est pas moins également un enjeu de contenu. Il faut une production intense et de qualité de contenus algériens pour prévaloir aussi bien dans l’aire numérique des réseaux sociaux, que dans l’aire des faisceaux satellitaires.»



«Les médias font la promotion du tamazight»



Evoquant la consécration du tamazight comme langue nationale et officielle du pays et sa conséquence sur le paysage médiatique, le ministre de la Communication s’est félicité du travail «sans relâche» et «remarquable» qui se fait au service du tamazight par les médias publics et a rappelé que quatre chaînes de télévision publiques et 55 radios, dont 48 locales et 7 nationales, varient programmes, débats, tables rondes, expressions culturelles et autres émissions spécialisées sur tamazight.

«Ces gros efforts se déclinent de deux manière de voir les choses.

La première consiste à parler du tamazight et à faire parler du tamazight à travers toute l’Algérie, tout au long de l’année, avec des programmes riches, et dans les langues tamazight, arabe et étrangère.

La seconde consiste dans la promotion de l’utilisation du tamazight dans nos médias, et cela à travers un plan progressif d’élargissement des plages horaires et de diversification des programmes», a-t-il expliqué non sans avancer le nombre de 20 radios qui émettent des programmes en tamazight, un chiffre qui ira, selon lui, en augmentant au fur et à mesure que les ressources le permettront.

Toutefois, Djamel Kaouane estime nécessaire d’adopter une vision «globale» concernant la généralisation du tamazight et considère que la contribution de son département ministériel, conjuguée à celles de toutes les autres institutions qui ont un rôle à jouer dans ce processus, permettra à terme de faire un bilan «très positif» et ouvrira des perspectives «rayonnantes» pour tamazight.

«Pour nous, tout ce qui peut se faire sur cette langue, dans cette langue au service de cette langue est le bienvenu», a-t-il conclu.

S. A. M.