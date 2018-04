Présence économique espagnole en Algérie, hors hydrocarbures : «Encore modeste» selon M. Ouyahia

La présence économique espagnole en Algérie, en dehors du secteur des hydrocarbures, demeure “encore modeste”, a affirmé hier à Alger le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, à l’issue du forum d’affaires algéro-espagnol. “Les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne offrent de grands motifs de satisfaction, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas en ce qui concerne les investissements”, a fait valoir M. Ouyahia lors de ce forum d’affaires tenu en marge de la 7e session de la Réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau à l’occasion de la visite à Alger du Président du gouvernement espagnol, M. Mariano Rajoy Brey. En effet, hors secteur des hydrocarbures, la présence économique espagnole en Algérie demeure encore modeste avec 47 partenariats seulement conclus en 15 années pour un montant de moins de 2 milliards d’euros, a précisé le Premier ministre.

“Certes, nous avons enregistré aussi la venue de plus de 500 entreprises espagnoles, depuis l’année 2000, mais elles étaient là pour des contrats de réalisation. D’ailleurs, elles sont reparties une fois que leurs chantiers avaient été achevés”, a-t-il observé.