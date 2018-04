Coopération algéro-espagnole : Une vision stratégique commune

L’Espagne compte parmi les partenaires de choix de l’Algérie, au regard de la densité et de la diversité des relations de coopération économiques et commerciales qui existent entre les deux pays, c’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Industrie et des Mines, M. Youcef Yousfi, en soulignant à l’occasion du forum d’affaires algéro-espagnol que «l’Espagne demeure parmi les partenaires les plus importants de l’Algérie». Ont pris part à ce forum d’affaires près de 700 participants algériens et espagnols, représentants des organismes institutionnels, des établissements financiers et des opérateurs économiques de divers secteurs comme ceux de l’agroalimentaire, l’industrie aéronautique, les banques, la métallurgie, les matériaux de construction, l’industrie pharmaceutique, les transport... Dans son allocution lors des travaux de ce forum d’affaires qu’il a coprésidé hier à Alger, avec la Secrétaire d’Etat au Commerce d’Espagne, Maria Luisa Poncela, et qui s’est tenu en marge de la 7e session de la Réunion bilatérale algéro-espagnole de Haut niveau, le ministre de l’Industrie et des Mines a réitéré la volonté de l’Algérie d’inscrire la dynamique de partenariat dans la durée dans plusieurs domaines de coopération. Le rendez-vous d’Alger a permis aux responsables d’aborder tous les sujets liés à la coopération bilatérale. Mais la situation est telle aujourd’hui qu’ils ne pourront pas ne pas en parler. Les deux parties ont annoncé que leur objectif était de consolider ce partenariat. Cette 7e session a été par conséquent une occasion de renforcer davantage la coopération dans le domaine économique, surtout que l’Espagne, comme l’a rappelé M. Yousfi, est le troisième client de l’Algérie et son cinquième fournisseur avec plus de 7 milliards d’euros d’échanges commerciaux. Rappelant la présence de 450 entreprises espagnoles en Algérie, le ministre a exprimé l’engagement du gouvernement à accompagner les entreprises espagnoles désireuses d’investir en Algérie, à la faveur de mesures visant à améliorer davantage le climat des affaires et l’encouragement de l’investissement à même de permettre à l’Algérie de diversifier son économie. «Le code des investissements en Algérie est devenu plus fluide et prévoit des facilitations, et nous espérons que ce forum soit le prélude d’un partenariat fructifié et solide», a-t-il souhaité, après être revenu sur la crise qui a touché l’Algérie suite à la chute des prix de l’or noir qui a poussé le gouvernement a prendre une série de mesures pour rationaliser les dépenses publiques et restaurer l’équilibre de la balance des paiements du pays.

Cette crise pétrolière, a expliqué le ministre, a permis une prise de conscience et a été un véritable accélérateur du processus du développement économique dans de nombreux domaines tels que l’industrie (automobile, textile…), de l’agriculture, les services. Au regard de cela, il a lancé un appel aux entreprises espagnoles à venir investir en Algérie. Pour sa part, la Secrétaire d’Etat au Commerce d’Espagne, Mme Maria Luisa Poncela, a invité l’Algérie à ouvrir son économie sur le monde malgré la crise, rappelant que l’Espagne lors de la crise qui l’a frappée a laissé son économie ouverte du fait que le commerce contribue beaucoup au PIB. Elle a également invité la partie algérienne à déployer des efforts pour juguler les difficultés à l’investissement, assouplir sa réglementation sur les investissements étrangers, lever les obstacles aux affaires et les restrictions sur les importations, soulignant que les exportations de l’Espagne vers l’Algérie ont fléchi de 11%. Elle a énuméré les domaines de coopération où des avancées réelles ont été enregistrées ces dernières années à la faveur de la présence des entreprises espagnoles qui continuent de jouer un rôle prépondérant, notamment dans l’industrie et les infrastructures ou l’énergie qui a donné à l’Algérie le rang de partenaire vital pour l’Espagne. Les secteurs de la construction, des travaux publics et des transports, sont aussi présents en Algérie. Par ailleurs, les deux responsables, tout en saluant le bon niveau des relations économiques bilatérales entre l’Algérie et l’Espagne, ont estimé que le potentiel en opportunités reste important et ont invité les entreprises à participer à la promotion de ce partenariat à la hauteur des aspirations des deux peuples, à travers des projets mutuellement bénéfiques dans différents secteurs.

Farid Bouyahia