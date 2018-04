Cooperation algéro-espagnole, Point de presse de M. Ahmed Ouyahia et M. Mariano Rajoy Brey : Tracer de nouveaux horizons

La 7e réunion de haut niveau algéro-espagnole, qui s’est tenue hier à Alger, est une «étape positive sur le processus de coopération» entre les deux pays, a affirmé le Premier ministre, Ahmed Ouyahia lors d’un point de presse animé conjointement avec Mariano Rajoy Brey, président du gouvernement d’Espagne. Selon M. Ouyahia, cette réunion s’est soldée par «des résultats satisfaisants».

Il en voudra pour preuve les 8 accords (cinq hier et trois autres par téléconférence) signés entre les deux pays et qui viennent s’ajouter à la cinquantaine d’accords conclus ces dernières années, dans la quasi-totalité des secteurs. Pour le Premier ministre, «les résultats s’améliorent» et le souci partagé entre les deux capitales est désormais «comment développer les relations bilatérales dans les prochaines années». Dans son allocution d’ouverture, le Premier ministre avait réaffirmé la disponibilité de l’Algérie à aller encore davantage de l’avant avec l’Espagne amie et ce dans tous les domaines.

Il dira ainsi sa satisfaction à tenir cette 7e réunion. Satisfaction, dira-t-il, qui «découle de la qualité remarquable des relations qui existent entre nos deux pays, des relations historiques sans contentieux, qui s’appuient sur le Traité d’Amitié, de bon voisinage et de coopération ; conclu en 2002 par Abdelaziz Bouteflika et Sa Majesté le roi d’Espagne.» Cette qualité des relations, estimera le Premier ministre, se reflète d’abord dans notre dialogue politique bilatéral fécond. Les discussions que les deux parties ont eu, ont ainsi permis de partager les analyses des deux pays sur des sujets politiques, sécuritaires et diplomatiques qui retiennent particulièrement l’attention des deux gouvernements, qu’il s’agisse de la lutte contre le terrorisme, le crime transnational et la migration illégale, qu’il s’agisse des conflits et tensions qui persistent au Maghreb, au Moyen-Orient et au Sahel, ou qu’il s’agisse de la coopération régionale, notamment dans l’espace méditerranéen.

De même que, selon lui, la coopération bilatérale progresse harmonieusement quand bien même, il ne manquera pas dans son discours de clôture de la rencontre des opérateurs économiques de souligner la «modeste» présence économique espagnole en Algérie, en dehors du secteur des hydrocarbures. «Les relations politiques, la coopération et les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne offrent de grands motifs de satisfaction, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas en ce qui concerne les investissements», notera-t-il. Et de rappeler que si l’Algérie a enregistré «la venue de plus de 500 entreprises espagnoles depuis l’année 2000», il n’en reste pas moins vrai qu’elles «étaient là pour des contrats de réalisation et qu’elles sont reparties une fois que leurs chantiers avaient été achevés». D’où l’importance des discussions et des échanges lors de cette réunion qui, estimera Ahmed Ouyahia, «ne manqueront pas de renforcer» la coopération bilatérale et surtout «de lui tracer de nouveaux horizons». Car, a-t-il soutenu, les «relations économiques retiennent au plus haut point l’attention commune». Le Premier ministre soulignera également «la volonté» des deux pays «d’aller encore plus loin dans leur coopération et dans leurs échanges multiples, à la mesure de leurs potentialités complémentaires et à la mesure de leur rôle central respectif, au Maghreb, en Europe et en Méditerranée.» Une volonté que Mariano Rajoy Brey, président du gouvernement d’Espagne confirmera. Lors du point de presse, il dira que «l’Espagne comprend tout à fait les mesures prises par le gouvernement algérien» en matière de commerce extérieur, d’autant, a-t-il ajouté, que «ces mesures sont transitoires et que leur prise a été imposée par la situation financière de l’Algérie et la baisse de ses ressources conséquemment à la chute du prix du pétrole.» Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, s’était du reste réjoui de la «compréhension» dont a fait part l’Espagne sur cette question. «Nos amis espagnols savent que ces mesures sont transitoires. Elles ne sont pas définitives», a-t-il rassuré. Et de préciser que «si les Espagnols se sont montrés compréhensifs c’est parce que la relation algéro-espagnole a dépassé le stade d’une relation normale et ne se limite pas à des questions économiques». Pour Ahmed Ouyahia, «c’est une relation de voisins. Leur stabilité mutuelle est importante. »

Cela ne l’empêchera pas toutefois de rappeler que «l’accord d’association algéro-espagnol comporte une clause qui donne le droit à chaque partie de prendre des mesures exceptionnelles dans des cas exceptionnels.» Si l’économique a eu la part belle, les discussions entre les deux parties ont également permis d’évoquer, la lutte contre le terrorisme. Sur cette question, le président du gouvernement espagnol relèvera l’existence «d’une coopération sécuritaire excellente», affirmant que les deux pays entendent la renforcer à l’avenir, notamment par l’échange d’informations. Sur la question migratoire, il dira aussi sa satisfaction quant à la coopération qui existe entre Alger et Madrid. Le dossier libyen et le Sahel ont également été évoqués. Interrogé sur la question des Algériens en Espagne, Ahmed Ouyahia dira qu’il y a lieu de séparer la communauté algérienne installée dans ce pays et qui compte 50.000 Algériens des migrants illégaux.

Les premiers, dira-t-il, «vivent dans des conditions normales». Et de poursuivre en ajoutant «Nous, Algériens et Espagnols, faisons face à la migration illégale. Nous avons quelques concitoyens qui sont dans cette situation et se trouvent en Espagne. C’est un comportement illégal et les autorités espagnoles sont habilitées à prendre des mesures. En tant que gouvernement algérien nous avons aussi pris des mesures en collaboration avec les autorités espagnoles pour la reconduction d’Algériens dans le cadre d’un accord, à la seule condition de la confirmation de leur nationalité algérienne.» Pour ce qui est du décès d’un Algérien dans un centre de rétention, il dira que c’est tragique et que l’affaire est entre les mains de la justice espagnole. Toutefois a-t-il poursuivi «cette affaire n’est pas de l’ampleur à en faire un problème majeur dans nos relations avec l’Espagne».

Nadia Kerraz