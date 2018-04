Prise en charge de l’autisme : Former des spécialistes

« La nécessité de réglementer les pratiques publiques et libérales pour les normaliser sur des bases scientifiques prouvées doit primer en matière de diagnostic et de prise en charge, à la lumière des expériences d’autres pays plus avancés », c’est ce qu’a déclaré hier à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, lors de la célébration de la journée mondiale de Sensibilisation à l’Autisme. Dans son allocution, M. Hasbellaoui a indiqué qu’il reste convaincu que « la mutualisation des moyens et des actions dans le cadre multisectoriel qu’offre le Comité National Intersectoriel de l’Autisme (CNIA), permettra d’arriver à mettre en place un véritable Plan relatif à l’autisme, décidé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.»

Le ministre a souligné que «la mise en place officielle de ce comité installé le 18 juillet 2016, témoigne de la volonté, forte et inlassable, des différents départements ministériels à répondre aux besoins légitimes des personnes avec autisme dans la société et à ceux de leur famille.»

Selon M. Hasbellaoui, plusieurs mesures concrètes ont été identifiées pour la prise en charge des enfants autistes. «Avant l’âge de 6 ans, il y a lieu de donner la priorité aux aspects thérapeutiques et de socialisation. Les centres psychopédagogiques peuvent mettre en place des unités pour les petits âgés de 3 à 6 ans», a-t-il indiqué avant d’ajouter : «au-delà de l’âge de six ans, c’est le temps de l’accompagnement social et éducatif. Il y a lieu à ce moment-là de permettre à l’enfant de circuler d’un secteur à l’autre en fonction de ses progrès individuels. L’action complémentaire de l’association trouve ici toute sa place.» En matière de dépistage, M. Hasbellaoui a mis en avant la nécessité d’apprendre à dépister, à faire du diagnostic précoce. S’agissant des travaux des trois commissions, à savoir, la prise en charge, formation et études épidémiologiques, le ministre a indiqué qu’un ambitieux programme de formation a été entamé, notamment, dans les secteurs de la santé et de la solidarité, ainsi que le lancement récent de l’enquête épidémiologique qui permettra d’évaluer les conditions de prise en charge des autistes dans six services du pays, dont les résultats sont attendus pour bientôt.»



Programme de formation en matière d’autisme sous l’égide du ministère de la Solidarité nationale



M. Hasbellaoui se dit «persuadé que les actions préconisées connaîtront l’issue escomptée afin d’améliorer l’état des personnes avec autisme dans notre pays et que nos professionnels disposeront de données qui permettront, à terme, de développer la recherche dans ce domaine.» Le sous-directeur de la Promotion de la Santé mentale au ministère de la Santé, Mohamed Chakali, a dans sa présentation mis l’accent sur la prise en charge multisectorielle est multidisciplinaire. M. Chakali a recommandé la révision des programmes universitaires des praticiens médicaux pour donner une place importante à l’enseignement théorique et pratique des troubles autistiques par l’augmentation du volume horaire et élargir le contenu des modules.

Il serait nécessaire également d’introduire les thématiques sur les troubles autistiques au niveau des formations initiales des professionnels de tous les secteurs concernés par la prise en charge des personnes autistes. L’intervenant a souligné l’importance de qualifier les personnels médicaux, paramédicaux, psychologues et sages-femmes ayant en charge des enfants autistes, informer et sensibiliser les familles et les associations actives dans le domaine de la prise en charge de la petite enfance. M. Chakali a annoncé l’organisation d’un programme de formation en matière d’autisme fait de 7 sessions de formation au niveau des CNFPH de Constantine et de Birkhadem à Alger par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme. S’agissant du ministère de la Formation professionnelle, le sous-directeur a déclaré que «les établissements de formation professionnelle ne sont pas encore habilités réglementairement à prendre en charge cette catégorie de personnes.» Néanmoins, selon lui, il existe un projet de contenu pédagogique référentiel d’activité professionnelle. Il s’agit d’une formation diplômante de 6 à 12 mois dans le domaine d’assistant de vie à domicile, assistant de vie scolaire, garde malade et employé familial. En ce qui concerne le secteur de l’éducation nationale, M. Chakali a souligné que «l’enseignement pour cette population représente un grand défi qui est confronté à des difficultés de terrain et de déficit en ressources humaines qualifiées.» Il a dans ce sens, indiqué que «dans le plan national de formation pour l’année 2018, un module sur l’autisme a été introduit dans la formation initiale des enseignants.»

Wassila Benhamed

L’importance du diagnostic



Sortie cette année de la première promotion de pédopsychiatres.

Rencontré en marge de cette journée, le professeur chef de service de pédopsychiatrie à l’Établissement hospitalier spécialisé Mahfoud-Boucebci, Chéraga, Madjid Tabti, a mis l’accent sur l’importance du diagnostic de l’autisme.

Pr. Tabti a déclaré que «la problématique qui se pose en Algérie est l’inexistence du diagnostic pertinent.» Le professeur a indiqué qu’«en moyenne, on reçoit cinq à six nouveaux cas par jour et ça devient très inquiétant. Les parents constatent les premiers signes cliniques chez leurs enfants qu’entre 3 et 6 ans, ils sont donc confrontés à un retard de diagnostic qui accroît la difficulté d’une prise en charge.»

Dans ce sens le Pr. Tabti a appelé à la réalisation de structures adaptées avec des professionnels pour diagnostiquer les cas d’autisme. On n’a pas besoin de matériels coûteux pour faire un bon diagnostic, on a besoin juste d’une bonne observation clinique et d’une ressource humaine qualifiée.»

Selon le spécialiste le centre de Chéraga est une structure pilote mais elle ne suffit pas ; il faut le renforcer en moyens et ressource humaine. Cependant, l’établissement a démarré cette année le diagnostic avec des tests standardisés internationaux pour une meilleure prise en charge et suivi des enfants et leurs parents. Il a annoncé la sortie cette année de la première promotion de pédopsychiatres. Le Pr. Tabti a souligné qu’«une naissance sur 100 peut figurer dans le thème de l'autisme.»

W. B.