RND : miser sur les jeunes

« Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, Ahmed Ouyahia, présidera le 13 avril prochain une conférence nationale de la jeunesse au siège du parti à Ben Aknoun », a annoncé le porte-parole du parti M. Seddik Chihab. En effet, le député a fait savoir que le RND, qui représente la deuxième force politique du pays, mise beaucoup plus sur les jeunes. Un choix qui, selon lui, n'est pas fortuit. « Cette approche est motivée par le fait que cette catégorie qui représente 70% de la société n'est pas séduite par la chose politique », a-t-il dit.

Il a souligné dans ce sens que sa formation politique mise sur ce rendez-vous pour rapprocher davantage les partis et les jeunes afin de les impliquer dans la vie politique, affirmant que le parti veut faire adhérer le maximum de jeunes dans ses rangs

Dans ce contexte, M. Ouyahia avait appelé, récemment, à ouvrir davantage les rangs du parti aux jeunes militants, qui sont «la force et l’avenir du Rassemblement». Selon lui, «renforcer notre Parti, c’est maintenir une dynamique permanente qui fait de nous, après 21 années d’existence, une force politique qui compte sur la scène nationale, une force politique dont beaucoup envient l’efficacité et la stabilité» avait déclaré le SG du parti . M. Chihab a révélé, par la même occasion qu’une rencontre régionale sur les jeunes et les réseaux sociaux sera tenue le 6 avril prochain à Bordj Bou Arréridj. Selon son porte-parole, plusieurs rencontres ont été tenues auparavant à l'Est, à l'Ouest. Voulant élargir son réservoir électoral et renforcer son leadership, le parti veut faire adhérer le maximum de jeunes dans ses rangs.

Par ailleurs, il a indiqué que le RND veut renforcer sa présence sur la toile et les réseaux sociaux « le meilleur moyen de vendre ses idées reste incontestablement la Toile. A travers les jeunes, le RND va cibler d'une pierre deux coups, à savoir renforcer son réservoir électoral et sa présence sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il a concocté tout un programme de formation au profit de cette frange qui lui permettra de s'offrir un portail sur le monde virtuel », a-t-il expliqué.

Aussi, il affirme que le RND entend par là moderniser ses moyens de communication politique et transmettre le message au maximum d'électeurs. On apprend aussi que le patron du parti a chargé tous les membres du bureau national de descendre sur le terrain.

«Nous avons programmé des rencontres régionales pour aller à la rencontre des militants et leur expliquer les orientations du dernier conseil national du parti», a dans cette optique indiqué M. Chihab. Mettant ces orientations en pratique, l'ancien chef du groupe parlementaire et membre du bureau national, Mohamed Guedji a organisé ce samedi une formation au profit des élus du parti à Aïn Defla, de même que plusieurs rencontres à travers les permanences régionales, ont été initiées à l’adresse des femmes à l’occasion de leur journée internationale, le 8 mars dernier.

Sarah A. Benali Cherif