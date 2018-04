Pour permettre aux élèves de mieux préparer le BAC : Les établissements ouverts jusqu’au 19 juin

Le ministère de l’Education nationale a décidé d’accorder aux candidats au Bac, session juin 2018, une période de 20 jours pour la révision et la préparation de cet examen au niveau des établissements d’enseignement secondaire qui resteront ouverts jusqu’au 19 juin prochain.

Selon le directeur de l’Education d’Alger-Centre, M. Noureddine Khaldi, le corps des inspecteurs se penche actuellement sur l’élaboration de la «révision pédagogique des programmes» du troisième trimestre, afin de les adapter avec les sujets des épreuves du baccalauréat prévues pour le 20 juin prochain.

Le même responsable a précisé que les candidats au baccalauréat ont un accès libre aux établissements scolaires du 31 mai au 19 juin pour préparer leurs examens. Ces derniers seront accompagnés pédagogiquement par leurs enseignants, ainsi que par les conseillers d’orientation scolaires qui prendront en charge l’aspect psychologique des candidats durant toute la période des révisions.

Le directeur de l'éducation a souligné par ailleurs que «la révision pédagogique» effectuée par l'Inspection générale au ministère a été mise en œuvre dans les wilayas touchées par la dernière grève, à savoir, Blida, Bejaia et Tizi Ouzou.

Cette révision sera généralisée à toutes les wilayas du pays, pour ne pénaliser aucune région par rapport à une autre.

A rappeler que l'examen du baccalauréat, session 2018, se déroulera du 20 au 25 juin prochain. Cette annonce a été faite jeudi dernier, rappelle-t-on, par la ministre Mme Nouria Benghabrit dans son allocution à l’ouverture de la conférence nationale des cadres du secteur.

Les épreuves se dérouleront donc après le mois sacré du Ramadhan, et le recours à cette option a eu lieu suite à une large consultation à l’issue de laquelle la majorité des avis recueillis (71,3%) ont émis le vœu d’ajourner cet examen. Ceci contrairement à l’examen de fin du cycle primaire et celui du cycle moyen qui auront lieu conformément au calendrier initialement prévu. S’agissant de l’examen blanc, celui-ci est prévu du 27 au 31 mai prochain.

D’autre part, Mme Benghabrit avait assuré en outre de sa disponibilité à recevoir, au cours de la semaine prochaine, les représentants des syndicats d’enseignants qu’elle a déjà reçus la semaine dernière pour une séance de discussions autour de leurs doléances. Elle a estimé qu’«il n’est pas juste de priver les élèves de leur droit au savoir» à cause des grèves incessantes des enseignants.

Il est à rappeler que Mme Benghabrit s’était enquis, il y a quelques jours du bon déroulement des cours de soutien donnés aux élèves des classes de terminale, dans les différentes filières, estimant que la procédure «n’est pas obligatoire» mais serait très bénéfique aux candidats au baccalauréat.

Elle a même insisté auprès des élèves sur la nécessité de se rendre sur les lieux d’examen où ils sont affectés, bien avant la date de l’examen et cela afin de faire un repérage précis des lieux et des moyens de transport pour y arriver.

Une démarche qui devrait être nécessaire, afin d’éviter les situations dramatiques vécues l’année dernière lorsque certains candidats sont arrivés en retard et ont été interdits d’entrée dans les établissements, parce que ceux-ci s’étaient trompés d’adresse ou s’étaient égarés à la chercher.

Elle a également instruit les responsables du secteur, les directeurs d’établissement et les enseignants de seconder les candidats au Bac et de leur prodiguer les conseils nécessaires et l’aide dont ils ont besoin pour appréhender les examens dans les meilleures conditions. Mme Benghabrit a exprimé le souhait que tous les programmes soient achevés avant la date fixée pour les épreuves.

Salima Ettouahria