Partenariat au service de la destination Algérie : Le tourisme culturel socle du développement durable

Dans le but de promouvoir le tourisme culturel, une rencontre intersectorielle a eu lieu, hier à l’hôtel El-Aurassi, Alger, en présence de M. Azzedine Mihoubi, ministre de la Culture, et de M. Hassen Marmouri, ministre du Tourisme et de l’Artisanat, ainsi que du wali d’Alger, M. Abdelkader Zoukh.

Intitulé «Le tourisme culturel : partenariat au service de la destination Algérie», cette rencontre a réuni une centaine de participants des secteurs de la culture, du tourisme et des collectivités locales afin de trouver les modalités d’une feuille de route commune pour promouvoir l’image de l’Algérie touristique. Lors de son allocution d’ouverture, M. Mihoubi a affirmé que cette rencontre a eu lieu dans le but de «donner un élan au tourisme culturel en Algérie» et d’«en faire un socle du développement national durable».

Une rencontre qui vise à établir un partenariat réel et mettre en place une méthode de travail commune afin de concrétiser un programme d’action dont l’application serait suivie sur les court et moyen termes.

Une méthode de travail qui passe par le respect des règlements et des cahiers des charges pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel, fragile de nature, et le mettre en relation fonctionnelle et équilibrée qui assure l’intérêt économique et le respect des exigences de protection du patrimoine (la révision de la loi n°98.04, relative à la protection du patrimoine), la mise en place de mécanismes de travail communs entre les secteurs concernés au niveau local, et ce, pour désentraver les obstacles susceptibles d’affecter les performances des concessionnaires, ainsi que pour offrir des services spécifiques aux touristes (préparer d’une carte archéologique et libéraliser le côté économique du patrimoine), le renforcement et le rassemblement des moyens logistiques et des énergies des secteurs de la culture, du tourisme et des collectivités locales pour promouvoir la destination Algérie ainsi que le renforcement des moyens des guides touristiques, et en somme, la promotion de la touche artistique algérienne dans les services hôteliers, son architecture et sa configuration intérieure. Le ministre de la Culture a par ailleurs rappelé qu’en sus des constituants économiques, le tourisme culturel est un facteur du rapprochement des peuples et de l’instauration d’une culture de paix et de tolérance, exigence de la communauté internationale.

Le ministre de la Culture a enfin appelé les agences de voyages à exploiter le grand potentiel culturel de l’Algérie en tissant des relations professionnels avec les institutions du secteur de la culture.

De son côté, M. Marmouri a rappelé la nécessité de se mettre au diapason du tourisme mondial actuel, qui ne repose plus sur la découverte et les cures de repos, mais plutôt sur l’exploration des autres cultures, la découverte de l’autre, de ses us et coutumes. «Le parc hôtelier national est de 1.289 hôtel avec 2.220 agences de voyages, sans oublier les auberges. J’ai donné des instructions à tous les opérateurs touristiques pour inclure la visite des musées, des sites archéologiques, la programmation des festivals populaires et les fêtes locales dans les circuits touristiques.

Des professionnels ont pris part à plusieurs ateliers à l’exemple de celui sur «l’exploitation des sites archéologiques et historiques à des fins touristiques», ou encore «la communication et la promotion des nouvelles méthodes pour le développement du tourisme culturel».

Kader Bentounès