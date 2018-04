A l’occasion de sa réélection à la tête de la République d’Egypte : Le Président Bouteflika félicite Abdel Fattah al Sissi

Le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président égyptien Abdel Fattah Al Sissi, suite à sa réélection à la tête de la République arabe d'Égypte, dans lequel il lui a réitéré son attachement constant et son entière disponibilité à œuvrer, avec lui, au renforcement des relations de coopération entre les deux pays et leur promotion à un rang élevé, en réponse aux aspiration des deux peuples frères. «À l'occasion de votre réélection à la tête de la République arabe d'Égypte et du renouvellement de la confiance du peuple égyptien frère en votre personne, je tiens à vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon non personnel, mes vives félicitations et mes vœux les plus sincères, priant Dieu, Tout-Puissant, de vous combler des bienfaits de santé et bien-être, et d'accorder au peuple égyptien frère, davantage de progrès et de prospérité», a indiqué le Président de la République, dans son message. «Le peuple égyptien a fait preuve, encore une fois, à travers sa contribution à la réussite des élections présidentielles, du haut degré de sa maturité, de son remarquable comportement civilisationnel et de sa forte volonté à surmonter les épreuves et à aller de l'avant, en toute confiance et détermination, vers la construction de son avenir dans le cadre de la sécurité et la stabilité sous votre direction éclairée», a ajouté le Chef de l'État. «Je saisis cette heureuse occasion pour vous exprimer ma satisfaction quant aux relations distinguées entre nos deux pays frères et vous réitérer mon attachement constant et mon entière disponibilité à œuvrer, de concert avec vous, au renforcement des relations de coopération et de partenariat existant entre nos deux pays, afin de les hisser à un niveau élevé répondant aux aspirations des deux peuples frères et leur garantissant davantage de développement et de progrès», a poursuivi le Président Bouteflika, dans son message. «Priant Dieu, Tout-Puissant, de vous assister dans vos nobles missions au mieux des intérêts du peuple égyptien frère, je vous prie d'agréer, M. le Président et cher frère, l'expression de mon estime et de ma très haute considération», a conclu le Président de la République.