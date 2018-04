Sahara occidental occupé : « se conformer à la légalité internationale »

Le membre du Secrétariat national du Front Polisario et coordinateur du Front Polisario avec la Minurso, Mhamed Kheddad, a affirmé, hier, que l'occupation marocaine n'a d'autre choix que de se conformer à la légalité internationale et au droit international, indiquant que la force de la réalité au Sahara occidental et l'orientation effective vers une solution définie par les résolutions du Conseil de sécurité consacrant le droit du peuple sahraoui à la décolonisation et à l'autodétermination «ont resserré l'étau autour de l'occupant marocain et l'ont contraint à détourner l'attention de l'opinion publique sur ses défaites consécutives». S'exprimant sur la série de déclarations, de communiqués et de menaces publiés, à l'issue de la réunion de dimanche des commissions de la défense et des affaires étrangères au parlement marocain, M. Kheddad a dit que «l'occupant marocain n'a aujourd'hui d'autre choix que de se conformer à la légalité internationale et au droit international, car toute tentative d'entraver les efforts pacifiques, le mettra de nouveau en confrontation avec l'ONU... et que toute tentative visant à altérer la réalité, le confrontera à l'Armée de libération populaire sahraouie. La force de la réalité au Sahara occidental, la solidité de la position africaine, les arrêts de la CJUE, les orientations du Secrétaire général de l'ONU, la rigueur de l'émissaire spécial à appliquer les résolutions de l'ONU et l'orientation effective vers une solution clairement définie dans les résolutions de l'ONU, dont la dernière fut la résolution 2351 qui affirme le droit du peuple sahraoui à la décolonisation et à l'autodétermination, ont permis de «resserrer l'étau autour de l'occupant marocain», a affirmé le responsable sahraoui.

M. Kheddad a précisé, en outre, que cette situation avait poussé le Maroc à tenter vainement de «se dérober en recourant aux allégations fallacieuses et infondées, et semer l'anarchie, pour détourner l'attention de l'opinion interne sur ces défaites consécutives subies, sur la voie du parachèvement du processus de décolonisation». Dans le même contexte, il a exprimé «la disposition de l'Armée de libération sahraouie à répondre fermement et avec force à toute tentative marocaine portant atteinte aux territoires libérés», soulignant que l'occupant marocain «ne dispose d'autre choix que de se conformer à la légalité internationale et au droit international, sinon il sera confronté à l'Armée de libération sahraoui».