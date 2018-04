Hadj-2018 : le séjour fixé à 34 jours

Alors qu’il durait traditionnellement une quarantaine de jours, le séjour des pèlerins algériens aux Lieux saints de l’islam sera réduit à environ 34 jours, a révélé, hier, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Mohamed Aïssa.



Le ministre, qui était l’invité du Forum de la Chaîne I de la radio nationale, a précisé qu'il a été décidé de réduire la durée du séjour des pèlerins algériens, aux Lieux saints de l’islam, à une période comprise entre 31 et 34 jours, après d’âpres négociations menées avec les autorités saoudiennes, ceci sachant que la durée du séjour atteindra cette saison 40 jours suite à la réduction du nombre de vols aériens, une mesure prise par les autorités saoudiennes visant à faire face à la forte affluence durant cette période de l’année, entraînant d'importants problèmes d'organisation.

Dans cette optique, le ministre a tenu à rassurer les pèlerins algériens sur le fait que les camps qui leur seront réservés seront équipés de toutes les commodités de confort et de bien-être. Il en sera de même pour les pour les moyens de transport. Toutefois, celui-ci a affirmé que les difficultés rencontrées par les pèlerins à Mina demeureront les mêmes, cette saison, imputant cette situation au coût surélevé de la prestation dans cette région qui, selon ses termes, dépasserait les 200 millions de centimes, alors que le pèlerin algérien ne débourse que 52 millions de centimes. M. Aïssa a par ailleurs affirmé que afin de veiller à la santé des pèlerins, il a été également décidé, pour cette saison, d’augmenter l’effectif de la mission médicale, qui devrait se situer entre 100 et 115 médecins, et ce suite à l’avertissement des autorités sanitaires saoudiennes quant à l'émergence de nouvelles maladies qui pourront affecter les pèlerins.

«Cet effectif vient s’ajouter à celui des membres de la mission du corps de la Protection civile estimé à 200 agents», a-t-il précisé.

En attendant les premiers départs, toutes les procédures administratives seront parachevées vers la mi-mai, date à laquelle le nombre des hadjis atteindra 36.000 hadjis ayant déjà finalisé la réservation, le paiement de leurs redevances, la vaccination et la réservation des chambres d'hôtel. La période allant entre le 15 mai et le 25 juillet sera consacrée, elle, à la formation, à l'accompagnement et à l'orientation en matière de santé, de logistique, d'informations et de religion, a indiqué le ministre.

Évoquant le dossier des wakfs en Algérie, M. Aïssa a révélé le parachèvement de l'élaboration du projet de loi relative au cahier des charges portant exploitation de ces biens qui sera «présenté en Conseil de ministres», de même qu’il a mis en avant le fait que «l’Algérie doit se protéger de toutes les idéologies étrangères à la société algérienne», partant du principe que notre pays a toujours prôné et suivi un islam modéré et tolérant.

Soulignons à la fin que le premier vol des hadjis vers les Lieux saints est prévu le 25 juillet prochain. L'opération sera encadrée par 44 agences de voyages, aux côtés de deux établissements publics.

Kamélia Hadjib