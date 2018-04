Dans la lucarne : Soupçons et fin d’exercice

La saison 2017/2018 est proche de sa clôture. Il ne lui reste que quelques semaines. Dans notre championnat national d’élite et après le déroulement de la 24e journée, il ne reste plus que six journées. La fin est désormais connue. Le directoire l’avait fixée, suite au conclave du Bureau fédéral qui a eu lieu jeudi dernier au 19-mai. Par conséquent, les directives de la FIFA ont été respectées à la lettre démentant ainsi tout ce qui a été dit auparavant. Ceci dit, à l’approche justement de cette fin du championnat national, on peut dire qu’on est en train d’entendre certaines informations qui ne font pas plaisir aux sportifs algériens et aux observateurs qui suivent de plus prés notre « jeu à onze ». C’est-çà-dire que certains n’hésitent pas à faire circuler des choses sur des cas où des acteurs du ballon rond ont été approchés pour les aider à avoir gain de cause. On parle même de paris dans les petites catégories que les grands barons des paris internationaux et les matches truqués sont en train de faire dans notre pays. Il y a quelques jours, on avait arrêté un spécialiste croate des paris sur des matches truqués où l’on arrange le nombre de buts, le minutage et autres « trics » que personne en peut soupçonner. Il est clair que le football mondial est rentré dans un cercle des plus opaques où tout se fait sous le « manteau » comme l’on dit. Des choses qui vous font « dégoûter » le football et tout ce qui va avec. Les accusations sont devenues même personnifiées et surtout directes, mais rien ne se fait, comme s’il s’agissait de quelque chose qui ne ternit pas la morale et l’éthique sportives. On accepte cela sans réaction. Indirectement, on consent ce qui s’y passe dans nos compétitions aussi bien en haut qu’en bas du classement général. Le président de l’USBiskra avait accusé nommément des acteurs du football national. C'est-à-dire qu’ils l’ont approché pour lui dire comment il doit faire s’il veut gagner son match. Comme, selon ses propos, il n’a pas marché dans la « combine », son équipe, et depuis cette accusation frontale, n’avait plus gagné. Est-ce par représailles ? On ne le saura jamais. Toujours est-il, son équipe ne gagne ni à domicile ni à l’extérieur. Par conséquent, il s’agit d’un relégable potentiel. On peut dire que la situation de son équipe est des plus compliquées à six journées de la boucle finale de notre championnat national d’élite. Alors que nous sommes à un grand virage du fait qu’il ne reste plus rien à espérer pour certains, la suspicion est portée à son paroxysme. Tout résultat positif d’une équipe, qui a été jusque-là moribonde, devient sujet à discussion dès qu’une défaite est évitée contre une « grosse cylindrée ». Car, faut-il le préciser, les acteurs de notre football savent les forces et faiblesses des uns et des autres. Si une équipe qui ne gagne plus, aussi bien chez elle qu’hors de ses bases, réapprend à gagner, en fin du présent exercice, devient aussitôt louche pour les spécialistes. Comme dirait l’autre, pour parvenir à battre en ce moment le MCAlger, il faudra ramener avec soi l’arbitre qui vous facilitera la tâche. Sinon, ce n’est pas possible ! Car, il s’agit pour les connaisseurs de la meilleure équipe d’Algérie du moment. Elle pratique un football chatoyant et une attaque qui «pète le feu». Il n’y a rien à dire là-dessus. D’où le fait que nos sportifs et autres analystes demeurent assez sceptiques face à certains résultats sanctionnant des joutes d’emblée déséquilibrées, mais au final, des équipes jugées

« faibles » vous surprennent pas leur dénouement. Que la sportivité soit au rendez-vous et que la suspicion disparaisse pour le bien de notre football !

Hamid GHARBI