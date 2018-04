La Russie met en garde les supporters du CSKA

La Russie a mis en garde les supporters du CSKA Moscou qui se rendent à Londres pour le quart de finale aller d'Europa League contre Arsenal, jeudi, et leur recommande d'être extrêmement prudents en raison d'une «campagne anti-Russes». «Compte tenu de la campagne anti-Russes lancée par la Grande-Bretagne, qui a entraîné une montée de russophobie, nous vous recommandons de faire preuve d'une attention toute particulière et de discrétion», a déclaré l'ambassade de Russie aux supporters du CSKA qui se rendent à Londres. La tension diplomatique entre Moscou et Londres est très forte depuis l'empoisonnement d'un ex-espion russe Sergueï Skripal et de sa fille, le 4 mars à Salisbury (sud-ouest de l'Angleterre.