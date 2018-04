Equipe nationale : Zetchi donne un répit à Madjer

Silencieux ces derniers temps, Kheireddine Zetchi, président de la FAF, est sorti de son mutisme et a volé au secours de Rabah Madjer décrié depuis la défaite face à l’Iran (2-1). En effet, en marge de la cérémonie organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour la remise des clés des nouveaux sièges aux Ligues régionales de Laghouat, El-Bayadh et Médéa, tenue à la salle de conférences du stade du 5-Juillet d’Alger, le président de la FAF a renouvelé son soutien au sélectionneur national et appelé le public à faire preuve de patience. Toutefois, ce ne sera pas facile.

Car seul le terrain peut trancher et faire changer le public d’avis. Car, les algériens connaissent un bout sur le football et savent quand est-ce que l’ENA est bonne et quand elle ne l’est pas. Il est clair que les éliminatoires de la CAN2019 qui se poursuivront au début du mois de septembre prochain seront le vrai test pour Madjer et son satff.

Là, personne ne pourra se

dérober. «Nous avons entièrement confiance en Rabah Madjer. Je pense qu’il a les capacités requises pour mener l’équipe nationale à bon port. Je suis persuadé qu’il finira par corriger les lacunes décelées », a déclaré le président de la FAF.

Kheireddine Zetchi a rappelé que «l’équipe nationale est en pleine phase de reconstruction. Je reste persuadé qu’elle va progresser à l’avenir. Laissons Madjer travailler dans la sérénité. Comme je l’ai dit, il a toute notre confiance. Nous devons cesser de faire des critiques subjectives qui pourraient nuire à la sélection», a-t-il ajouté. Peut-on parler de reconstruction lorsque l’EN A est composée essentiellement de joueurs «pros» qui avaient participé à la dernière CAN au Gabon. On peut parler de «reconstruction» lorsque l’EN est remaniée totalement ou en partie par de nouveaux joueurs; Les joueurs du cru par exemple..

La sortie de Kheireddine Zetchi intervient quelques jours après celle du ministre de la Jeunesse et des Sports qui avait, lui aussi, soutenu le sélectionneur national. «Les supporters doivent s’armer de patience. Nous comprenons qu’ils soient déçus après une défaite, mais je suis persuadé que cette équipe nationale finira par atteindre les objectifs qui lui sont assignés et redonnera le sourire au public algérien», a-t-il dit en substance.

Le stage des A bouclé, Rabah Madjer s’attellera durant cette semaine à préparer le prochain stage des locaux qui précédera le match amical face à l’Arabie Saoudite. L’EN A’ sera ainsi en stage à Sidi-Moussa ce mois-ci. Reste à définir les dates.

Amar B.