Cyclisme : Laâgab triomphe à Tizi Ouzou

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz et Youcef Cheurfi

C’est Azzedine Laâgab, du GSP, qui a eu la palme d’or, au terme d’une course exceptionnelle, qui l’a mené au sacre final. Laâgab, un champion né, a terminé donc le TAC-2018 en apothéose, se saisissant du maillot jaune, jusque-là porté par Abderrahmane Mansour, de Sovac Natura 4Ever.



« Le mérite revient à toute l’équipe du GSP »



C’est très ému qu’il a déclaré, après avoir franchi la ligne d’arrivée : «Je suis gagné par l’émotion. Les mots m’échappent, laissez- moi souffler deux minutes…je suis l’homme le plus heureux du monde. C’est une victoire importante pour mon équipe le GSP et pour moi-même. Le mérite revient aussi à mes coéquipiers et à l’ensemble des membres du staff du GSP. Mes pensées vont à mes parents et à ma petite sœur qui sont toujours derrière moi.» Laâgab a coiffé l’ensemble des postulants au sacre final, tels les Algériens Mansour et Y. Hamza, le Bulgare Konstantinov, l’Espagnol Reguero Corral, les Français Chauvin et Verini, et surtout l’Italien Rebellin, que beaucoup craignaient au vu de sa riche expérience et de son palmarès bien fourni. Mais Azzedine Laâgab ne l’entendait pas de cette oreille. Il a surclassé tout le monde, au terme d’une course où il fallait prendre les bonnes décisions au bon moment, en sus de la nécessité d’avoir un mental d’acier et une fraîcheur physique infaillible. Techniquement, il fallait être fort aussi, au vu des caractéristiques du parcours. Laâgab l’a fait. Il a terminé second de la 7e étape, juste après l’autre coureur émérite, Youcef Reguigui, aux grandes qualités qui a remporté en la circonstance, sa 3e étape du TAC (4e, 5e et 7e étapes). Les deux hommes ont roulé ensemble une bonne partie de la course.

Laâgab termine premier au classement général, au terme de sept étapes parcourues par les cyclistes. Il a su gérer ses efforts et s’est bien placé, lors des étapes précédentes, pour surgir comme un lion pour rafler la mise. Il a réalisé, tout comme Reguigui, un chrono de 3h 08’ 30’’. L’Italien Ribellin est arrivé 3e de l’étape. C’était l’homme par qui l’équipe de Sovac espérait remporter le TAC-2018. Hélas, Laâgab du GSP s’est montré plus fort sur ce coup-là.



Les champions ne meurent jamais



Pour rappel, Azzedine Laâgab, un cycliste doué, remporte en la circonstance son 2e Tour d’Algérie après celui de 2011. Il a gagné la même année le Grand Prix international de la ville d’Alger. Il a été 8 fois champion d’Algérie. À son palmarès aussi, 4 championnats arabes. Il a reçu la médaille d’argent aux derniers jeux Africains, et tout récemment la médaille de bronze au championnat d’Afrique-2018 en course en ligne au Rwanda, en plus d’autres distinctions qu’on ne peut citer toutes dans cet article. Pour revenir aux distinctions du TAC-2018, Youcef Reguigui a été sacré maillot vert du Tour, récompensant le meilleur sprinteur.

Il a réalisé lui aussi de bonnes performances, lors de cette compétition. Il termine aussi premier du TAC-2018 au classement par équipe remporté par Sovac. Soit une bonne consolation pour le team performant drivé par Mohamed Mokhtari. Pour ce qui est des autres coureurs qui ont marqué le TAC-2018, le jeune talentueux Yacine Hamza du GSP, qui monte, monte, monte ! Âgé d’à peine 20 ans, il constitue un véritable espoir du cyclisme algérien, et l’avenir lui appartient. Il a été désigné meilleur espoir (U23) du Tour, avec le maillot blanc qu’il a porté du début à la fin de la compétition. Aussi, il n’a cédé le maillot vert à Reguigui, que lors de la 7e et dernière étape d’hier. Un autre coureur est parvenu à se faire remarquer et à être récompensé pour ses performances, le jeune cycliste Abderaouf Bengayou, des Lions de l’Atlas blidéen. Il rentre à la maison avec le maillot à pois, consacrant le meilleur grimpeur sur l’ensemble des étapes du TAC-2018. Enfin, au classement général, en plus d’Azzedine Laâgab, qui a terminé en tête (maillot jaune), Abderrahmane Mansour s’est pour sa part contenté de la seconde place, alors que l’Espagnol Reguero (V.I.B Bikes Bahreïn) a terminé troisième.

Les cyclistes algériens ont tout raflé, faisant honneur à la petite reine algérienne. Ainsi, le TAC-2018 prend fin dans la joie, avec cette 7e et dernière étape Béjaïa-Tizi Ouzou, qui a fasciné plus d’un, au vu de la beauté des paysages, à travers les Béjaïa-ville, El-Kseur, Adekar, Yakouren, Azzazga et Tizi Ouzou. De supers tableaux naturels qui encore une fois nous interpellent sur la grandeur de notre chère Algérie à tous. Malgré les imperfections constatées, il demeure que la Fédération algérienne de cyclisme et l’ensemble des parties qui ont veillé à la réussite de ce Tour sont à remercier pour les grands efforts consentis. Elles sont appelées à faire mieux, lors des prochaines éditions.

M.-A. A.

M. Ould Ali à la cérémonie de clôture

Une cérémonie à été organisée, hier en soirée à Tizi Ouzou, par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports, en l’honneur des cyclistes et de tous les membres de la caravane du Tour, en présence du ministre, El Hadi Ould Ali, et du wali. Le ministre a tenu à féliciter et à remercier le président Mabrouk Karboua et les membres de la FAC, ainsi que l’ensemble des parties ayant contribué à la réussite du TAC-2018.