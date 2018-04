Ligue 2 - incident : Mandat de dépôt pour 26 jeunes

Vingt-six personnes appréhendées suite aux incidents survenus samedi soir au stade du 20 Août 1955, après le match opposant l’équipe locale de la JSM Skikda à l’ASO Chlef pour le compte de la 24e journée du championnat de ligue 2 Mobilis ont été placées sous mandat de dépôt, dimanche soir sur ordre du procureur de la République prés du tribunal de Skikda, a-t-on constaté. Ces personnes seront poursuivies pour les chefs d’inculpation de blessure intentionnelle, trouble de l'ordre public, rassemblement et détérioration des biens d’autrui alors que cinq autres ont été placées sous contrôle judiciaire et huit mineurs ont été libérés. Les éléments de la police ont arrêté 39 personnes dont 8 mineurs, âgées entre 15 et 36 ans après des actes de vandalisme au stade du 20 août 1955 et dans les quartiers jouxtant l’infrastructure sportive, engendrant 39 blessés dont 26 policiers.Les blessés ont été évacués à l’hôpital Abderezak Bouhara pour les soins nécessaires. Le nul de la JSM Skikda concédé face à l’ASO Chlef évapore tout espoir d’accession de l’équipe skikdie à la ligue 1.