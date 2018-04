Equitation : Le cavalier Aït Lounis Brahim victorieux

Le cavalier Ait Lounis Brahim, affilié au club équestre "Récif Azur" de Zéralda (Alger), a remporté le grand prix 3 étoiles de saut d'obstacles. Ce prix a été remporté à l’’occasion de la 20e édition du Festival national équestre de la "Dahra", clôturée samedi au centre équestre de Sayada de Mostaganem. Le cavalier Ait Lounes Brahim s'est illustré en décrochant les première et deuxième places avec un sans faute sur des obstacles de 1,40 mètre, devant Mesrati Mohamed (Club hippique Mitidja de Blida). Cette épreuve reine disputée en deux manches a regroupé 20 cavaliers seniors de 2e degré et des chevaux de 6 ans et plus. Le prix "Jeunes cavaliers" sur des obstacles de 1,10 mètre a été remporté par le cavalier Abderrahmane Benmouhoub du club équestre de Mitidja Blida. Cette manifestation de sport équestre, organisée durant deux semaines, par le club hippique Fares Mestghanemi en collaboration avec la Fédération équestre algérienne, a enregistré la participation de plus de 150 cavaliers cadets, juniors et seniors d’une quinzaine de clubs équestres du pays. 26 épreuves ont eu lieu durant ce festival et ont constitué une opportunité pour les cavaliers et cavalières pour améliorer leurs performances et de bien préparer les échéances internationales à venir, notamment les Jeux méditerranéens en juin prochain à Tarragone (Espagne) et les Jeux africains de la jeunesse (JAJ) en juillet à Alger.