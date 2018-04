Ligue 1 (23e journée, mise à jour) , JSK - MCA : La confrontation des extrêmes

Il y a aussi le MCAlger qui est occupé par son match de la Ligue des champions d'Afrique et la qualification à la phase de poules en battant le représentant nigérian suerle score sans appel de 6à0. Cette rencontre vient à point nommé pour les protégés de Casoni qui sont dans une phase pour le moins euphorique, puisque l'équipe de Bab El Oued est en train de «cartonner» à chacune de ses sorties. Face à Blida, certes, elle avait manqué d'efficacité lors des premières 45 minutes, mais en deuxième mi-temps, et grâce à un Derrardja des grands jours, auteur d'un doublé, le MCA n'avait fait qu'une «bouchée» des Blidéens de l'USMB qui du coup les avaient enfoncés dans les dernières loges presque définitivement du fait qu'ils ferment la marche à quatre points des deux équipes qui sont dans une position relégable : la JSK et l'USBiskra. Il faut dire dans cette 24e journée, qui vient d'être bouclée, au stade de Biskra, les deux protagonistes n'ont pu se départager et se sont séparés sur le score de 1à1.

Un nul qui n'arrange pas leurs affaires à six journées de la fin du championnat national. Il est évident que les Canaris ont encore cette carte, celle de ce match en retard. Néanmoins, il ne sera pas facile à négocier devant un ensemble mouloudéen qui fait parler la "poudre" à chacune de ses sorties. Son attaque fait peur à tout le monde, elle qui vient d'inscrire 31 buts dont plusieurs dans les dernières journées. Ce qui est des plus appréciables.

De plus, sa défense est actuellement la meilleure du championnat avec seulement 17 buts encaissés. Comme elle aura en main tous ses atouts, on subodore que ce ne sera pas de la «tarte» pour les locaux qui n'auront pas l'embarras du choix. Ils doivent impérativement mettre la main sur les trois points, mais... au fait, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est vrai que les Canaris, qui auront également sur leur chemin, à Constantine, le MCA, en demi-finale de la coupe d'Algérie, auront l'avantage du terrain, mais aussi un groupe très motivé. Toutefois, rien ne sera aisé devant cette équipe du MCA largement au dessus du lot. Pour le battre, il faudra beaucoup d'à-propos et une équipe complète dans tous ses compartiments.

Il est certain que cette joute où la JSK jouera sa survie, les observateurs seront conviés à un match des plus disputés et surtout serré. Le MCA, qui est positionné à la troisième place avec 40 points espère gagner et revenir à trois points du CSC, l'actuel leader du championnat national de Ligue1. C'est pour cette raison que ce face à face aura un cachet particulier.

La saison des Mouloudéens et des Tizi-Ouzouéens se jouera aujourd'hui mardi, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou.

Les Algérois craignent l’arbitrage de Ghorbal qui ne leur réussit pas et avec qui, ils ont rencontré des problèmes par le passé. Du temps de la présidence d’Omar Ghrib, il a été tout simplement récusé. Que le meilleur l'emporte ! Que le fair play et la sécurité soient omniprésents !

Hamid Gharbi

Programme

Aujourd’hui :



Stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou (16h) :

JSK-MCA