Un 17e Palestinien décède lors des manifestations à Ghaza : Un mort de trop et de vives réactions

Vendredi, à l'occasion de la commémoration de la Journée de la terre, des milliers de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont manifesté pacifiquement dans les zones tampon imposée par les forces de l’occupation israélienne sur les frontières de la bande de Ghaza. L'armée d'occupation israélienne a ouvert le feu sur des manifestants palestiniens, faisant 17 morts et plus de 1.400 blessés. Le monde constate avec effroi, et les réactions fusent…

Un Palestinien a trouvé la mort après avoir été blessé vendredi par des tirs de soldats de l'occupation israélienne près de la frontière, portant à 17 le nombre de Palestiniens tués lors des manifestations, a indiqué hier le ministère de la santé dans la bande de Ghaza. Faris al-Raqib, 29 ans, avait été blessé dans le sud de la bande de Ghaza durant une marche qui avait réuni des dizaines de milliers de manifestants palestiniens, vendredi, a constitué la journée la plus sanglante depuis l'agression menée par l'occupant israélien dans l'enclave palestinienne en 2014. Des milliers de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont manifesté vendredi pacifiquement dans les zones tampon de sécurité imposée par les forces de l’occupation israélienne sur les frontières de la bande de Ghaza. Les soldats de l'occupation israélienne, qui se trouvaient sur les frontières, ont ouvert le feu en tuant 16 palestiniens et en blessant plus de mille autres, selon des sources palestiniennes. Les manifestants, et malgré la brutalité des forces de l’occupation israélienne, se sont dit déterminés plus que jamais à poursuivre ce type d’actions. Dans un discours vendredi, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré qu'il tenait Israël pour pleinement responsable de ces morts. Les Palestiniens ainsi que la Turquie ont dénoncé un «usage disproportionné» de la force. La Ligue arabe, l'Egypte et la Jordanie ont également condamné l'agression israélienne. Cette marche, qui a commencé vendredi à l'occasion de la Journée de la terre, devrait s'achever le 15 mai.



La Tunisie condamne les agressions



La Tunisie a exprimé hier sa ferme condamnation des lâches agressions israéliennes perpétrées, vendredi, contre les Palestiniens à Ghaza lors de la «marche du grand retour». Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères tunisien a appelé la communauté internationale à «mettre fin aux agressions israéliennes flagrantes et à la répression éhontée d’Israël contre le peuple palestinien, ce qui constitue une violation flagrante des résolutions internationales». La Tunisie réaffirme son «entière et pleine solidarité avec le peuple palestinien frère», déclarant «appuyer résolument le droit des Palestiniens de recouvrer leurs droits légitimes», lit-on de même source.



L’Égypte et la Jordanie appellent à la protection des Palestiniens



Pour leur part, les ministres égyptien et jordanien des Affaires étrangères ont dénoncé dimanche les violences israéliennes contre les manifestants palestiniens, appelant la communauté internationale à prendre ses responsabilités pour protéger les droits des Palestiniens. «La communauté internationale devrait se lever pour protéger les Palestiniens et faire avancer les efforts de paix et atteindre ce sur quoi la communauté internationale s'est entendue à cet égard», a pointé du doigt le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue jordanien, Ayman Safadi. Rappelant qu’au moins 15 Palestiniens ont été tués par balle et plus de 1.400 autres blessés vendredi quand les forces de l'occupation israélienne ont ouvert le feu sur les manifestants palestiniens à l'occasion du 42e anniversaire de la Journée de la Terre célébrée sous forme de rassemblement aux frontières entre la Bande de Ghaza. Les manifestants ont demandé le droit de retour des réfugiés palestiniens ayant fui ou ayant été expulsés de leurs villes et villages quand Israël a été créé en 1948 avec le soutien de l'Occident. M. Shoukry a fait savoir que l'Egypte continuera à prôner la paix en empruntant les canaux internationaux pertinents afin de défendre les intérêts et les droits des Palestiniens. Quant au ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, il a qualifié la situation que traverse la cause palestinienne de «difficile», déplorant le manque de progrès pour atteindre une solution complète et permanente du conflit israélo-palestinien. «Les violences observées à Ghaza et pratiquées par Israël contre les Palestiniens sont un indicateur sérieux montrant que nous traversons une période qui pourrait s'avérer être plus difficile», a expliqué M. Safadi au Caire lors de la conférence de presse.



Amnesty appelle à des « enquêtes indépendantes »



Amnesty International a aussi appelé hier à l’ouverture «immédiate» d'enquêtes «indépendantes et effectives» suite aux massacres commis par les forces d’occupation israéliennes contre les manifestants palestiniens à Ghaza. L’organisation de défense des droits de l’Homme basée à Londres a appelé l’entité sioniste à «mettre fin immédiatement à sa répression brutale» et «meurtrière» contre les manifestations palestiniennes et à «respecter les droits de l'homme à la vie et à la manifestation pacifique». Magdalena Mughrabi, directrice adjointe du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à Amnesty International, a appelé à ce que les personnes responsables de ces massacres soient traduites en justice. Parmi les blessés, quelque 750 personnes ont été touchées par des balles réelles et 20 sont dans un état critique. D'autres palestiniens ont été blessés avec des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc, ajoute l'ONG. Les manifestants et malgré la brutalité des forces de l’occupation israélienne se sont dit déterminés plus que jamais à poursuivre ce type d’actions.



L’OCI condamne les crimes israéliens



Par ailleurs, l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) a fermement condamné l'agression brutale menée vendredi par les forces d'occupation israéliennes contre les civils palestiniens non armés lors de leur participation à des marches pacifiques en commémoration de la Journée de la terre. «Cette escalade dangereuse, qui a fait 16 morts et plus de 1.400 blessés parmi les civils palestiniens, constitue un terrorisme d'Etat et un crime qui requiert une enquête», a indiqué le Secrétaire général de l'OCI, Yousef Al-Othaimeen, dans un communiqué, appelant l'occupant israélien à assumer pleinement les conséquences de la poursuite de ses agressions et de ses crimes de guerre contre le peuple palestinien. Il a, en outre, appelé à l’intervention urgente du Conseil de sécurité de l'ONU pour mettre un terme aux agressions israéliennes répétées, assurer une protection internationale au peuple palestinien et contraindre Israël à se conformer à ses obligations en vertu du droit humanitaire et des résolutions prises par les instances internationales. Le secrétaire général de l'OCI a également réitéré la nécessité pour la communauté internationale de s'engager à parrainer une voie politique menant à la paix. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a demandé une «enquête indépendante et transparente» sur ces affrontements. De son côté, le président palestinien, Mahmoud Abbas, a décrété samedi jour de deuil national et tenu Israël pour seul responsable de ces morts. «Le grand nombre de martyrs et de personnes blessées dans ces manifestations populaires pacifiques prouve que la communauté internationale doit intervenir pour assurer la protection de notre peuple palestinien", a t-il déclaré dans un discours. «L'utilisation de la force meurtrière est interdite par le droit international», a affirmé l'ONG Human Rights Watch, jugeant le nombre de morts et de blessés «choquant». Depuis 11 ans, deux millions d’habitants palestiniens de Ghaza, dont les deux-tiers sont des réfugiés, vivent sous un blocus inhumain imposé par l’armée israélienne. Pour rappel, la journée de la terre (retour) est célébrée le 30 mars de chaque année par les Palestiniens. Le droit au retour des réfugiés palestiniens est inscrit dans la résolution 194 de l’ONU.



La France exprime « sa plus vive préoccupation »



La France a également fait part de sa plus vive préoccupation face aux graves incidents survenus ces derniers jours dans la bande de Ghaza, a déclaré hier la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Agnès von der Mühll. «Alors que l'on dénombre au moins 16 morts et plus de 1.000 blessés depuis le début des manifestations, la France rappelle les autorités israéliennes à leur devoir de protection des civils et leur demande d'agir avec la plus grande retenue», a souligné la porte-parole du Quai d'Orsay. «La France rappelle également le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement», a poursuit la porte-parole. «Il est impératif qu'Israéliens et Palestiniens mettent un terme à la crise humanitaire que connaît la Bande de Ghaza. Cela passe notamment par la fin du blocus et la levée des mesures restrictives, a-t-elle ajouté. «Au-delà, la France rappelle l'urgence d'une reprise de négociations sérieuses en vue de mettre en œuvre la solution des deux Etats, seule à même d'assurer la coexistence pacifique et la stabilité», a conclu la porte-parole.

R. I.

--------------------/////////////////////

Alger rend hommage à Ghaza

Les participants à la halte de solidarité organisée, hier à Alger, à l'occasion de la commémoration du 42e anniversaire de la Journée de la Terre, ont rendu public un communiqué dans lequel ils ont fustigé les violations commises par l'occupant israélien contre le peuple palestinien lors de «la grande marche du retour» ainsi que la position de l'administration américaine envers ces agressions. Organisée par l'ambassade de Palestine en Algérie en coordination avec l’Union nationale des femmes algériennes (UNFA) et l'Ecole supérieure des beaux-arts, cette halte a été caractérisée par un programme riche et diversifié. Parmi les participants figurent des membres du gouvernement et des deux chambres du Parlement, des représentants du corps diplomatique accrédité en Algérie des cinq continents et des représentants du corps sécuritaire, des parties politiques, de la société civile outre des représentants des organisations populaires palestiniennes et des membres de la communauté palestinienne en Algérie. Le siège de l'ambassade de la Palestine a été décoré par des fresques réalisées par les étudiants de l'Ecole supérieure des beaux-arts. Ces fresques représentent EL-Qods, le défunt président Yasser Arafat, le président Mahmoud Abbas, ainsi que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le défunt président Houari Boumediene. Lors de cette halte, il a été souligné que la commémoration de la Journée de la Terre intervenait cette fois dans un contexte difficile marqué par les violations israéliennes commises contre le peuple palestinien et la répression sanglante des manifestants lors de «la grande marche du retour» qui a fait 16 morts et 1.400 blessés en quelques heures. Un hommage a été rendu à la population palestinienne que ce soit ses hommes, ses femmes ou ceux qui sont descendus dans les villes palestiniennes notamment à Ghaza défiant les coups de feu de l'ennemi, affirmant à Israël et au monde entier leur détermination et leur attachement à cette terre ancestrale ainsi que le droit de regagner leurs foyers. Lors de cette halte de solidarité, un hommage a été rendu au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, par l'ambassade de la Palestine en Algérie qui a salué «les qualités du moudjahid Abdelaziz Bouteflika et ses positions envers la cause du peuple palestinien». L'ambassadeur palestinien a été à son tour honoré par l'UNFA et un olivier a été planté au siège de l'ambassade portant le nom de «l'arbre de la paix et de la concorde».