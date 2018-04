Hassan Chorfi expose à Constantine : Approche sobre et recherche créative

Plus d’une trentaine de nouvelles œuvres de l’artiste plasticien et photographe, Hassan Chorfi est exposée depuis dimanche au hall de la maison de la culture Malek-Haddad de Constantine. «Constantine, espace conquis» ou encore «une lettre pour personne» sont autant de toiles à travers lesquelles l’artiste «traduit» les actes irresponsables qui polluent le paysage de «sa ville» et symbolise la conscience dans toute sa profondeur.

Fruit de plusieurs mois de travail, l’exposition affirme l’artiste «propose aux visiteurs un voyage dans l’univers insondable de l’âme humaine, de ses sensations et ses émotions».

«Les couleurs et les éléments utilisés sont disposés de manière égale sur toute la surface du tableau et offrent au public le plaisir d’interpréter chaque coup de pinceau», souligne l’artiste. Evoquant son style, le plasticien atteste qu’à travers ses toiles, il œuvre à «marier harmonieusement l’approche artisane sobre à une recherche créative» et affirme que «la recherche esthétique et l’élan humaniste constituent le contenu commun à toutes ses œuvres».

Cumulant plus de trois décennies d’expérience dans le domaine des arts plastiques, Hassan Chorfi a exposé ses œuvres un peu partout en Algérie ainsi que dans plusieurs pays étrangers.

Il est à noter que cette exposition, qui a suscité la contemplation des visiteurs, devra se poursuivre jusqu’à lundi. (APS)