«Une image, une femme» : Scènes de la vie quotidienne

La 6e édition de l'Exposition photographique internationale, intitulée «Une image, une femme», a été inaugurée dimanche dernier, à la Galerie Baya au Palais de la culture Moufdi-Zakaria, mettant en avant des portraits et des scènes retraçant la vie quotidienne de la femme. Présent à ce vernissage, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi a relevé l'intérêt croissant de beaucoup de jeunes pour la photographie, insistant sur l'importance de ce genre d'expositions pour encourager les jeunes talents et leur offrir l'opportunité de faire connaître leurs œuvres.

Evoquant le thème retenu pour cette exposition, il a estimé qu'en sus de mettre en valeur la femme, il dénote de l'attachement des jeunes à leur patrimoine et partant à la préservation de la mémoire nationale. Organisée par l'Association culturelle et photographique «Focus», l'exposition, qui se poursuivra jusqu'au 4 avril, propose les œuvres de 43 photographes algériens et étrangers, représentant des portraits de femmes et des scènes de leur vie quotidienne.

Œuvres de professionnels ou d'amateurs, les photographies déclinent dans leur pluralité les espoirs et préoccupations de la femme et un attachement au patrimoine national, une partie de ces clichés étant dédiée aux costumes traditionnels des différentes régions du pays. Parmi les portraits exposés de femmes en tenues traditionnelles, une photographie de l'artiste Thanina Benkaci, et d'autres de femmes targuies et algéroises, en sus de photos de femmes africaines et de «Mapuches» de l'artiste argentine Irina luzines. La souffrance de femmes âgées encore livrées, au quotidien, à un travail éprouvant pour gagner leur pain a été mise en évidence par l'Egyptienne Dounia Saïd dans «Vendeuse de fruits» et de l'Algérien Tahdechet Fouad «Esprit de vie». Les espoirs et ambitions de la femme ont été consacrés également par une photo intitulée «Jugement» de Medjat Farouk Islam et un portrait de Dihia Kaci.

Le président de l'association «Focus», organisatrice de l'évènement a affirmé qu'après sa clôture le 4 avril, l'Exposition sera en tournée dans les villes de Bejaïa, Sétif et Tlemcen. (APS)