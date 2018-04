Edition littéraire : à l’épreuve du terrain

Hégémonie de l’informel, marchandisation, déficit en communication, spectre de la numérisation… le livre serait-il menacé dans son essence même ? Les éditeurs peuvent-ils le sauver ? L’Etat serait-il le seul recours ?

A priori l’état présent de l’édition dans notre pays semble quelque peu aléatoire. Pour étayer un tel constat, on évoque ici et là les menaces du numérique, le recul de la lecture chez les jeunes, la concurrence qu’Internet fait au livre et à ses différents métiers. Par ailleurs, on demande de façon récurrente à l’Etat un soutien plus appuyé à la chaine du livre, notamment par le biais des institutions concernées. Pourtant, le caractère actuel de l’édition littéraire ne s’explique pas seulement par des contraintes extérieures. Il y a aussi des pratiques nouvelles de la profession, trop rarement évoquées, et pourtant essentielles dans le malaise en question.

Face à ce constat de crise latente, la responsabilité des éditeurs dignes de ce nom semble de plus en plus engagée. La lente dégradation d’un frêle système de distribution, une rotation plutôt moyenne, le renoncement aux livres exigeants en ce que leurs contenus sont pointus et ce, pour complaire à une faune de plus en plus importante de faux éditeurs, tout cela met en péril les catalogues des vrais éditeurs, donc leur meilleur rempart face à l’avenir, alors que l’intervention de l’Etat n’a jamais été aussi souhaitée.



…quelques rares espaces où le livre a encore droit de cité

Quant aux librairies naguère riantes qui peuplaient les rues de nos villes des librairies et exception faite pour des librairies telles celle du Tiers-Monde (Casbah Editions) ou la librairie «Chaib Dzair» (Anep), elles sont pratiquement devenues, de nos jours, des échoppes de bric et de broc. Aux odeurs familières du papier imprimé ne s’élèvent plus que des fumées épaisses de marchands de brochettes, ou cette atmosphère anxiogène des supérettes. Du réseau dense des librairies que gérait naguère l’Etat, il ne subsiste que quelques rares espaces où le livre a encore droit de cité.

Depuis quelques années, on observe en effet «un rétrécissement de plus en plus prononcé des espaces de la création, de l'expression et de la diffusion de la culture. Cette tendance effarante à l'abandon des territoires de la pensée s'est traduite, sans doute dans la capitale, par la disparition, au milieu de l'indifférence générale, de la grande majorité des bibliothèques municipales, lieux de rencontre par excellence du citoyen avec le livre, compléments indispensables de l'école (…) A un moment où l’ouverture à l’initiative privée de l’activité d’édition du livre s’affirme de plus en plus en comme une alternative avantageuse au monopole et génère un regain sensible de la production intellectuelle écrite, chaque librairie détournée de sa destination première est une victoire concédée aux forces rétrogrades, à l’illettrisme et à l’ignorance.

Aussi l’intervention de l’Etat, seul détenteur des moyens et dépositaire des missions de protéger la production de l’esprit, pourrait prendre la forme d’un cahier des charges susceptible d’engager efficacement les acquéreurs des librairies à maintenir ces dernières dans leurs statuts et activités de lieux d’épanouissement culturel.

Garder au livre le temps qui est le sien

Parce qu’elle induira des effets déterminants sur la production et la circulation des idées, sur le dialogue national et le libre accès de tous les Algériens au livre, une telle action est à la fois nécessaire et urgente « (Dixit Mouloud Achour, directeur à Casbah Editions, dans un appel pour la sauvegarde de la distribution du livre, en date de l’année 1993)

Face à ce qui s’apparente à une crise d’identité que connaissent les métiers du livre et ce, à l’aune de l’ère numérique, un sentiment d’urgence en matière de politique publique est effectivement en train de surgir. Outre l’existence d’un syndicat des éditeurs du livre (SNEL) et une manière de travailler plus collégiale et transversale faisant largement appel à la voix des professionnels (à l’image des cafés littéraires de la Fondation culturelle Ahmed et Rabah Asselah, ainsi que les rencontres littéraires du mardi et jeudi à la librairie «Chaib Dzair» de l’Anep), la nécessité d’accompagner l’émergence du numérique par la création d’une commission «ad hoc» du Centre National du Livre (CNL) devrait s’ajouter à une offre numérique portée de façon plus conséquente par l’ensemble des médiateurs, à commencer par les éditeurs et les bibliothèques. Pour tout dire, il faut essayer de garder au livre le temps qui est le sien et d’éviter qu’une rotation trop rapide ne le remette définitivement en cause.

Kamel Bouslama