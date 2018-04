Vaccination contre la grippe saisonnière : 91% de la catégorie ciblée

La vaccination contre la grippe saisonnière à Alger a dépassé les 91% de la catégorie ciblée par la campagne qui a pris fin samedi 31 mars, a-t-on appris auprès du chef du service de prévention auprès de la Direction de la santé de la wilaya d'Alger, le Dr Boudjemaa Ait Touras. Plus de 65.000 personnes ont été vaccinées contre la grippe saisonnière à Alger depuis le début de la campagne de vaccination, le 15 octobre dernier, soit un taux de 91,89 % de la catégorie ciblée, à savoir les personnes âgées de plus de 65 ans, les malades chroniques et les femmes enceintes, déclaré à l'APS, M. Ait Touras.

La Direction de la santé et de la population d'Alger avait réservé plus de 70.000 doses antigrippales au titre de la campagne de vaccination pour la saison 2017/2018, et qui ont été réparties à travers 22 polycliniques et 10 établissements de santé de proximité. Selon le même responsable, l'opération de vaccination contre la grippe saisonnière a touché entre autres 1.197 hadjis d'Alger au niveau de 11 cliniques de proximité à travers les 13 circonscriptions administratives de la wilaya. Concernant la propagation de la rougeole dans nombre de wilayas, M. Ait Touras a rappelé que la wilaya d'Alger «n'a enregistré aucun cas», précisant que 5 cas ont suspectés mais les analyses au niveau de l'Institut Pasteur ont confirmé qu'il ne s'agissait pas de rougeole. Soulignant le bon déroulement de la campagne de vaccination contre cette maladie au niveau des établissements éducatifs, M. Ait Touras a fait état de l'absence d'opposition de la part des parents, comme cela a été le cas en 2017, et ce, a-t-il dit, grâce à la campagne de sensibilisation initiée par le ministère de la santé. Il a indiqué, dans ce sens, que 6278 enfants ont été vaccinés au niveau des six établissements publics de santé de proximité (EPSP) d'Alger, entre le 1er février et le 15 mars, sachant que la campagne de sensibilisation de cette année a touché 620.000 élèves des cycles primaire et moyen âgés entre 6 et 14 ans. Cette campagne nationale de vaccination contre la rubéole et la rougeole en milieu scolaire s'inscrit dans le cadre du programme national de lutte contre ces deux maladies, en application des recommandations de l'Organisation mondiale de santé (OMS) et l'avis de la commission technique d'experts en vaccination, a ajouté le responsable. Selon le bilan d'activités de la wilaya d'Alger dan son volet relatif à la santé pour l'année 2017, l'opération de vaccination contre la rougeole au titre de la saison 2016/2017, a touché 24.065 élèves, tandis que 164.786 élèves ont été vaccinés contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite durant la même période. Une augmentation a été enregistrée en termes d'unités de dépistage scolaire (UDS) s'élevant à 96 unités, indique le même bilan. Le bilan a fait état de 727.896 élèves ayant passé un examen médical sur un total de 746.218 élèves inscrits, soit plus de 97%, affirmant que le nombre d'élèves pris en charge dans les structures de santé spécialisées s'élève à 26.819 élèves, soit 45%. (APS)